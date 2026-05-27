Raquel Peña destaca visión empresarial y futuro económico durante encuentro de Capex en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participó este martes en el almuerzo empresarial “Construyendo Futuro desde la Visión Empresarial”, organizado por el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex), actividad que reunió a representantes del sector empresarial, productivo y autoridades nacionales en Santiago.

El encuentro tuvo como orador principal al empresario turístico Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, quien compartió reflexiones sobre liderazgo, visión estratégica y desarrollo económico sostenible, tomando como referencia la experiencia acumulada durante décadas en la consolidación de Punta Cana como uno de los principales destinos turísticos de la región.

Durante sus declaraciones a la prensa, Raquel Peña valoró la importancia de este tipo de espacios para analizar el futuro de la República Dominicana desde la experiencia de empresarios que han contribuido al crecimiento nacional. “Rainieri es un hombre grande de la República Dominicana que viene a transmitir su experiencia y cómo él ve también el futuro del país”, expresó la vicepresidenta.

La vicemandataria también se refirió al panorama económico internacional y aseguró que el Gobierno del presidente Luis Abinader mantiene una vigilancia constante sobre los escenarios globales, impulsando medidas para proteger la estabilidad económica y garantizar respaldo a los sectores más vulnerables de la población.

Durante su ponencia, Frank Rainieri recordó los inicios del proyecto turístico de Punta Cana y los desafíos que enfrentó para desarrollar una zona que en aquel momento carecía de infraestructura y conectividad. “Algunos lo llaman oportunidad, otros lo llaman suerte; yo lo llamo visión”, afirmó el empresario ante los asistentes.

Rainieri destacó además que el crecimiento alcanzado por el turismo dominicano ha sido resultado del trabajo constante, la planificación y la capacidad de construir alianzas estratégicas a largo plazo. Asimismo, exhortó al empresariado nacional a continuar invirtiendo en sectores con gran potencial como la manufactura, la agroindustria, la producción con valor agregado y la industria farmacéutica.

La actividad, celebrada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, contó además con las palabras del presidente del Consejo Directivo de Funcapex, Miguel Lama, quien reconoció el impacto de Frank Rainieri en la transformación del turismo dominicano y en la proyección internacional de la República Dominicana. #eljacaguero