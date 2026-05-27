“Sendero de la Fe” reúne a cientos de fieles en Santiago en jornada de oración y espiritualidad

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, a través de la Pastoral de Turismo Religioso y en alianza con el Clúster Turístico de Santiago, celebró una nueva edición del “Sendero de la Fe”, una experiencia espiritual desarrollada en el marco del Año Jubilar Franciscano.

Desde tempranas horas de la mañana, cientos de fieles católicos participaron en esta peregrinación marcada por la oración, la reflexión y el sentido de fraternidad, recorriendo diferentes parroquias de la ciudad como parte de una jornada de renovación espiritual y encuentro comunitario.

El recorrido inició en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia y continuó hacia las parroquias San José de la Montaña y San Antonio de Padua, donde los participantes profundizaron sobre la espiritualidad franciscana y los valores de humildad, sencillez y servicio inspirados en San Francisco de Asís.

La actividad estuvo encabezada por Brenda Sánchez, presidenta del Clúster Turístico de Santiago, y el padre Edwin Alonso, vicario de la Pastoral de Turismo Religioso, quienes resaltaron la importancia de esta iniciativa como herramienta de evangelización y fortalecimiento de la identidad cristiana de Santiago.

El momento culminante de la jornada fue la celebración de la Santa Eucaristía en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, presidida por Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de Santiago, quien exhortó a los presentes a convertirse en testigos vivos del Evangelio y promotores de unidad y servicio en sus comunidades.

La ceremonia contó además con la presencia de la gobernadora provincial Rosa Santos e Iris de Rodríguez, en representación de la Alcaldía de Santiago, reafirmando el respaldo institucional a este tipo de actividades que promueven los valores cristianos, la convivencia y el fortalecimiento espiritual de la sociedad santiaguera. #eljacaguero