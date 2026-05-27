Darío Veras entra al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El exlanzador Darío Veras fue elegido para ingresar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, consolidando así una carrera histórica como uno de los relevistas más importantes del béisbol profesional invernal del país.

La escogencia de Veras fue anunciada por el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán, quien informó que el excerrador será exaltado oficialmente durante el ceremonial especial pautado para el próximo 15 de noviembre, en el marco del 60 aniversario de la institución.

Darío Veras dejó una huella imborrable en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), destacándose por su dominio como taponero con equipos como las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao. Aunque debutó con los Tigres del Licey, fue con las Águilas donde alcanzó notoriedad y con los Gigantes donde consolidó su legado.

El santiaguero acumuló 77 salvamentos en serie regular y 112 rescates de por vida, incluyendo Round Robin y finales, cifras que lo colocan entre los mejores cerradores en la historia del béisbol dominicano. Además, terminó su carrera con efectividad de 2.70, WHIP de 1.07 y 219 ponches en 20 temporadas como relevista.

Entre sus logros más destacados figura el récord de 35 salvamentos en postemporada, la mayor cantidad en la historia del circuito. También participó en cinco Series del Caribe, conquistando títulos en 1997, 2001 y 2010, y posicionándose como uno de los relevistas dominicanos más exitosos en ese torneo regional.

El Comité Permanente resaltó además que Veras lideró la liga en salvamentos en varias temporadas y fue pieza clave en múltiples campeonatos de las Águilas Cibaeñas, equipo con el que ganó cuatro títulos nacionales entre 1995 y 2001.

Con su exaltación, Darío Veras se une al grupo de inmortales del deporte dominicano, reconociendo no solo sus estadísticas y consistencia, sino también el impacto que tuvo en una generación de fanáticos y en la historia del béisbol profesional de la República Dominicana. #eljacaguero