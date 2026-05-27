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Frank Rainieri llama a priorizar los sueños y la visión por encima del dinero

El fundador de Grupo Puntacana compartió su experiencia empresarial durante el Almuerzo Empresarial de CAPEX en Santiago
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Frank Rainieri eljacaguero

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El empresario turístico Frank Rainieri exhortó a los dominicanos a priorizar los sueños, la visión y la perseverancia antes que el interés monetario, durante su participación como orador invitado en el Almuerzo Empresarial de CAPEX, celebrado en Santiago.

Ante líderes empresariales, representantes del sector público y privado, incluida la vicepresidenta Raquel Peña, Rainieri afirmó que el país necesita más visionarios capaces de impulsar los cambios que demanda la República Dominicana desde el liderazgo del sector privado.

Raquel Pena destaca vision empresarial y futuro economico durante encuentro de Capex en Santiago

La visión y perspectiva de los políticos tienden a ser diferente a la del empresariado. Eso nos obliga a liderar los cambios”, expresó el fundador de Grupo Puntacana, quien además advirtió sobre los riesgos del populismo para el desarrollo económico y empresarial.

Durante su intervención, Rainieri compartió las dificultades que enfrentó en los inicios de Punta Cana, destacando que el proyecto se desarrolló en medio de limitaciones de infraestructura y poco respaldo estatal. “Comprendí que el camino no sería fácil y que no podía depender del Estado para sacar adelante el proyecto”, afirmó.

El empresario resaltó además el valor de la perseverancia y reconoció el papel histórico del liderazgo empresarial de Santiago y del Cibao en el desarrollo económico nacional, mencionando iniciativas como la Corporación Zona Franca de Santiago como ejemplos de visión a largo plazo.

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Asimismo, Rainieri habló sobre la filosofía humana detrás del Grupo Puntacana, asegurando que el respeto, la cercanía y el bienestar de las personas forman parte esencial del éxito empresarial. “Con respeto, admiración y cercanía, uno puede sacar tanto de la vida”, expresó, al rechazar los privilegios y favoritismos dentro de las organizaciones.

El evento contó con las palabras de apertura de Miguel Lama, presidente de FUNCAPEX, quien destacó que el desarrollo sostenible se construye con instituciones y líderes capaces de pensar a largo plazo. La actividad reunió a representantes empresariales, financieros y sociales, reafirmando el papel de CAPEX como espacio de articulación y crecimiento del empresariado del norte del país. #eljacaguero

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