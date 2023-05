What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Fernando obligó a exprimirse al holandés, mientras Sainz saldrá cuarto, por detrás de un gran Ocon, tras la penalización de tres puestos a Leclerc

MARCO CANSECO

Hay quien quiere que se elimine Mónaco del calendario, pero la Clasificación de este Gran Premio, la más difícil, tensa y exigente de cuantas hay en la F1, es sin duda la mejor carrera cada año. Fernando Alonso ha estado a punto de batir el récord de tiempo entre dos poles para el mismo piloto, 10 años y 10 meses, pero sólo un inspiradísimo Verstappen, en un último sector en el que le recuperó tres décimas de un plumazo, ha podido evitarlo. Son sólo 0.084 el tiempo que ha separado al poleman del asturiano, un suspiro, que se dice en las crónicas deportivas clásicas.

Fernando saldrá segundo en una pista en la que sólo 114 metros separan la posición del primero de la primera curva, la mítica St. Devote, Salvo una clavada en la salida o la lluvia, que podría aparecer, Max tiene bastante sencillo conservar el primer puesto en el tramo inicial de carrera. Y eso en Montecarlo ya es tener mucho ganado. Podrá marcar el ritmo a su antojo, sin desgastar las gomas, parar todo lo tarde que quiera para no entrar en tráfico y poder regresar en cabeza de la única parada. Las opciones para la 33 son limitadas, pero estando segundo sólo tiene que fallar uno para llevársela y nadie está libre en este circuito de sufrir un percance.

El coche saltaba en la curva final

Alonso perdió la pole en las dos últimas curvas, las de Anthony Noghes, donde su AMR23 ha estado saltarín desde los Libres 1 del viernes. No conseguía salir enfilado con tracción en ese punto y rebuscó toda la mañana en los reglajes para conseguir un mejor giro de su coche en esa zona. El Red Bull se traga los pianos como si no existieran y sólo esa virtud del coche de Verstappen le permitió salir victorioso. “Voy empujando como un animal”, llegó a decir Fernando por la radio en pleno fregado. consciente de que se la estaba jugando en cada curva. Un recital de pilotaje y de ganas de ganar, como pocos se ven en el deporte con 41 años.

Lo importante es que está luchando de tú a tú con el mejor piloto de la actualidad con diferencia, que rompió la racha de Hamilton con un coche más lento en 2021 y al que Alonso admira como a quizá ningún otro. Con un coche peor (sólo hay que mirar a Stroll) las distancias han sido pírricas y Fernando puede estar realmente orgulloso. Su aspecto, empapado en sudor, ilustraba el desgaste que había tenido por el esfuerzo y la tensión. únicos a lo largo del Mundial en un sábado.

Sainz lo perdió en el segundo intento

Carlos Sainz pudo haber estado tercero, pero en el último intento, Leclerc le superó de nuevo, aunque luego fue sancionado por entorpecer a Lando Norris y el monegasco saldrá sexto. El español no encontró su mejor giro por el tráfico, ni en el sector 1 ni en el 3. Deberá salir ahora cuarto (gracias a la sanción de su compañero) y buscar una remontada complicada para estar en el podio este domingo. En el primer intento de la Q3 había estado superior, por delante de su compañero, pero se encontró tres coches en su intento final y no pudo explotar todo lo que tenía. Una lástima, pues su fin de semana estaba siendo muy brillante. Las opciones pasan por acontecimientos que no están en sus manos del todo, aunque desde el cuarto es ahora mucho más sencillo.

Pero lo cierto es que los Ferrari hubieron de esforzarse a tope para superar a los dos Alpine y un excelente Ocon, la gran revelación de este sábado muy cerca de casa y que estará tercero, a la espalda de Alonso, tras la penalización final a Leclerc.. No les salían los tiempos fáciles al SF-23 y no tuvieron el plus necesario al final para luchar por la pole. Era un sitio señalado también para ellos y no acaba de funcionarles casi nada a los de Maranello.

Al menos, Carlos parte por delante de los dos Mercedes, pues Hamilton sufrió de forma exagerada, tocando casi todos los muros varias veces para entrar sexto finalmente, mientras Russell, un pilotazo a una vuelta, no podía ascender más allá del octavo, por detrás de un Gasly que completaba la hazaña de Alpine. Se les ha pegado muy duro a los de Enstone desde que empezó la temporada y es justo destacar la reacción en un escenario muy complicado. Es un equipo histórico y tras el toque de atención de Laurent Rossi en Miami, han sacado la casta para reaccionar. Una buena noticia para la zona media alta de la parrilla, pues habrá bonitos duelos a partir de ahora.

Checo, el gran error

La eliminación de Checo Pérez en la Q1, tras un golpe impropio en la primera curva, aguó la fiesta completa en Red Bull, y abre la puerta al podio para otros pilotos. Alonso debería estar en él, y sólo falta por saber en qué puesto. Es difícil, pero para el asturiano no hay imposibles. Un astro se mire por donde se mire, que lo eclipsa casi todo.

Parrilla de salida, GP de Mónaco 2023

1º M. Verstappen (B) Red Bull 1’11″365 30

2º Fernando Alonso (B) Aston Martin 1’11″449 +00″084 25

3º C. Leclerc (B) Ferrari 1’11″471 +00″106 26

4º E. Ocon (B) Alpine 1’11″553 +00″188 26

5º Carlos. Sainz (B) Ferrari 1’11″630 +00″265 28

6º L. Hamilton (B) Mercedes 1’11″725 +00″360 30

7º P. Gasly (B) Alpine 1’11″933 +00″568 25

8º G. Russell (B) Mercedes 1’11″964 +00″599 29

9º Y. Tsunoda (B) AlphaTauri 1’12″082 +00″717 29

10º L. Norris (B) McLaren 1’12″254 +00″889 23

Alonso pasó en Q2 como tercero y Sainz como séptimo

Muy seguro el asturiano con dos grandes vueltas que sólo Verstappen y Leclerc pudieron batir. Carlos tuvo problemas de nuevo en el tráfico y Hamilton pasó de nuevo en el último instante como quinto, con el crono a cero. La gran sorpresa fueron los Alpine, que entraron con Gasly y Ocon en la Q3, después del estreno de muchas piezas este fin de semana.