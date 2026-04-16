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Puntacana Resort fortalece el polo en el Caribe con nueva expansión deportiva

El desarrollo de modernas canchas e instalaciones impulsa el posicionamiento del Puntacana Polo Club a nivel internacional
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Puntacana Resort fortalece el polo en el Caribe con nueva expansion deportiva

Bartolo García

Punta Cana.– El exclusivo Puntacana Resort anunció la construcción de dos nuevas canchas de polo como parte de la ampliación del Puntacana Polo Club, consolidando su apuesta por el crecimiento de esta disciplina en el Caribe.

La iniciativa contempla el desarrollo de espacios diseñados bajo estándares internacionales, lo que permitirá albergar competencias de alto nivel y ampliar el calendario de torneos dentro del complejo turístico.

Este proyecto busca posicionar al destino como uno de los principales escenarios del polo en la región, atrayendo tanto a jugadores profesionales como a aficionados que buscan experiencias deportivas de primer nivel.

La expansión incluye además la construcción de nuevas caballerizas e instalaciones complementarias, pensadas para garantizar una operación eficiente y adaptada a las exigencias del polo competitivo.

Más allá de la infraestructura, la propuesta fortalece el polo como parte esencial del estilo de vida que promueve el resort, integrando deporte, exclusividad y experiencias sociales en un mismo entorno.

El Puntacana Polo Club se proyecta como un punto de encuentro para visitantes y amantes de esta disciplina, consolidando su identidad como un espacio donde convergen tradición, elegancia y dinamismo.

Con esta expansión, Puntacana Resort reafirma su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras que conectan el deporte con el turismo de lujo, fortaleciendo su posicionamiento como referente del polo en el Caribe.

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