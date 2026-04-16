Tuto Tavárez

Tenemos la información de que la actual directiva del Club Fernando Valerio (La Plaza), está ofreciendo el equipo superior, al exjugador Luis “Minino” Cabrera.

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La información la tenemos de primera mano, de que Cabrera recibió la oferta por parte de los hombres y mujeres que dirigen Plaza Valerio.

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Aunque, nos aseguraron que Minino no ha tomado ninguna decisión, con relación a tomar las riendas del equipo que milita en el Baloncesto Superior de Santiago.

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Minino dejó huellas con el uniforme del llamado “Ejército Rojo”, creo que yo lo bauticé así, pero eso no importa.

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La actual directiva que encabeza Tony Jaquez y que tiene a directivo como José Rafael Pérez, (Cheo), Frank Muñoz, Raquel Pérez, Miguel Albaine, Alexandra Vásquez, Eulogio Cruz, Carlos García y Gerardo De León, entre otros, está trabajando fuerte con las categorías menores y formativas.

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Esa directivo, llevó a Plaza Valerio a su octava corona en 2025, para sumarla a la lograda en 1982, 83, 84, 86, 89, 2003 y 2011, terminando con una sequía de 14 años.

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En la actualidad, Luis “Minino” Cabrera es regidor de la Alcaldía de Santiago, por el partido Fuerza del Pueblo.

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Una situación similar se dio en 1996, cuando Papo Cruz asumió la gerencia del Club Gregorio Urbano (GUG) y ahí ganaron su primera corona.

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Una situación similar se dio en la franquicia con el periodista Santiago González, quien falleció recientemente.

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También, el exjugador del GUG y la NBA, Luis Felipe López ocupó con gran exitoso la cabeza del equipo del barrio Libertad.

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El caso más reciente, fue este mismo año 2026, cuando el exjugador Joerison Duversiel, se puso al frente del Club Sameji.

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Duversiel, manejó con efectividad el club de los tres barrios, Savica, Mejoramiento y el Ejido y hoy Sameji es el campeón.

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Con Plaza Valerio, Minino Cabrera jugó en el superior 168 juegos, anotando 1,757 puntos, para promedio de 10.46 %.

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Tuvo 226 asistencias, un 37 % en tiros de campo, escamoteó 169 balones para un 44 % y tenía un tubo en la línea de tiros libres con un 80 %.

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La directiva de Plaza Valerio ha dejado el esférico en la cancha de Luis “Minino” Cabrera, solo falta esperar si lo lanzará al canasto, lo pasará o correrá con el balón.

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SQUEEZE PLAY: Epífisis se denominan los extremos de los huesos largos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Aseguran que el\ sábado será el inicio de los trabajos de remozamiento del techado Marino Ochoa, del Club Pueblo Nuevo…El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, se reunirá el martes con la prensa deportiva de Santiago…No conocía esa vena sarcástica del hermano Kevin Cabral…Este jueves dijo en Grandes en los Deportes, que la efectividad de Shohei Otani empeoro a 0.50…Eso le quedó muy bien…Cibao FC fue campeón en las primeras tres versiones de la Liga de Expansión…Para la cuarta versión será otro el campeón…Los Mets de Nueva York son un equipito sin Juan José Soto Pacheco…Ni ganan partidos, ni anotan carreras…Y Américo Cabrera gozando…Entonces, Juan José Soto Pacheco vale lo que gana en US$…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Pacheco significa frío intenso. Pero también se refiere a una persona que está bajo los efectos de alguna droga o del alcohol…Por hoy, out 27.