Gobierno distribuye enseres a familias afectadas por inundaciones en Pantoja y Palmarejo

Bartolo García

Pantoja, Los Alcarrizos.– El Gobierno dominicano, a través de la Propeep, reforzó la asistencia social en las comunidades de Pantoja y Palmarejo con la entrega de enseres del hogar a familias afectadas por las inundaciones.

La jornada responde a los daños ocasionados por la vaguada registrada el pasado 8 de abril, que impactó diversas zonas del municipio de Los Alcarrizos.

Durante el acto, el director de Propeep, Robert Polanco, explicó que la intervención se ejecuta por instrucciones directas del presidente Luis Abinader, quien ha dado seguimiento a las comunidades afectadas.

Polanco indicó que, tras el mandato presidencial, se activaron equipos de trabajo en coordinación con el programa Dominicana Digna, autoridades locales y líderes comunitarios, para identificar a las familias impactadas y canalizar la ayuda de forma efectiva.

Asimismo, enfatizó que la asistencia se ha distribuido sin distinción, priorizando a los hogares más vulnerables y garantizando que cada familia reciba apoyo oportuno.

En esta jornada se beneficiaron más de 150 familias en Pantoja con la entrega de cerca de 500 enseres, mientras que en Palmarejo se realizó una distribución adicional para un total aproximado de 800 artículos.

Los beneficiarios recibieron camas, colchones, muebles, electrodomésticos y otros artículos esenciales que fueron afectados por las inundaciones.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de proteger a la población, brindar asistencia inmediata y contribuir a la recuperación de las familias afectadas, devolviéndoles condiciones dignas de vida.