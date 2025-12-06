Verstappen busca la hazaña en Abu Dhabi tras lograr la pole position

El neerlandés necesita una combinación exacta de resultados para arrebatarle el título a Lando Norris en la última carrera de la temporada

Bartolo García

La definición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 vuelve a escribirse en Abu Dhabi, y una vez más Max Verstappen es protagonista central. El neerlandés, que ya sabe lo que es consagrarse en Yas Marina, dio el primer golpe en la batalla final al quedarse con una brillante pole position y encender la ilusión de alcanzar una remontada histórica ante Lando Norris.

El piloto de Red Bull registró una vuelta perfecta de 1:22.207, suficiente para asegurarse el primer lugar de largada en la carrera del domingo. Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, partirán inmediatamente detrás de él, en una formación que anticipa tensión, estrategia extrema y velocidad desde la primera curva.

La lucha por el título llega a esta última fecha con Lando Norris como líder del campeonato, pero la diferencia aún deja abierta la posibilidad matemática para Verstappen, quien necesitará una combinación específica de resultados para coronarse. La pole position, sin dudas, representa un paso fundamental en ese camino.

Para que Verstappen sea campeón, el neerlandés está obligado a ganar la carrera del domingo y, además, dependerá de lo que ocurra con Norris. El británico deberá terminar fuera de los puestos clave que suman puntos suficientes para retener la corona ante un eventual triunfo del piloto de Red Bull.

El escenario recuerda a la polémica definición de 2021, cuando Verstappen se quedó con su primer título en Abu Dhabi sobre Lewis Hamilton en la última vuelta. Aunque las circunstancias de 2024 son diferentes, la tensión y la expectativa son similares: todo puede resolverse en los últimos metros.

Lando Norris, por su lado, llega con la tranquilidad de depender de sí mismo. Su segundo lugar en la clasificación demuestra que tiene ritmo para pelear, y solo necesitará mantenerse cerca de Verstappen para asegurar el campeonato, incluso sin ganar la carrera.

Oscar Piastri, tercero en la grilla, podría convertirse en un factor clave en la definición. Su presencia entre los dos candidatos agrega una pieza estratégica extra, especialmente si McLaren decide apoyar activamente las aspiraciones de Norris.

Más atrás en la grilla, el argentino Franco Colapinto partirá desde el último lugar, después de una clasificación complicada en la que no pudo encontrar el ritmo necesario para avanzar. Aunque no está en disputa por el campeonato, su desempeño será seguido de cerca por la afición latinoamericana.

El ritmo demostrado por Verstappen en clasificación sorprendió incluso a los analistas. Mientras las tandas anteriores habían mostrado diferencias de milésimas entre los pilotos, el neerlandés logró sacar 0.201 segundos a Norris y 0.230 a Piastri, un margen significativo en Yas Marina.

La carrera del domingo se disputará a 58 vueltas y será decisiva desde el inicio, con estrategias de neumáticos, manejo del desgaste y la posibilidad siempre latente de un Safety Car que cambie el destino del título.

Si Verstappen gana, también deberá sumar el punto extra de la vuelta rápida si Norris finaliza en una posición que lo deje a solo un punto por encima. Cada detalle contará, y tanto Red Bull como McLaren afinan sus estrategias al extremo.

Los fanáticos esperan un desenlace cargado de adrenalina, conscientes de que la Fórmula 1 ha demostrado una y otra vez que nada está decidido hasta que cae la bandera a cuadros.

Mientras tanto, Verstappen mantiene la mira fija en la victoria que lo mantendría con vida hasta el último segundo. Norris, en cambio, buscará defender una ventaja que podría convertirlo en el nuevo campeón del mundo.

El domingo, Abu Dhabi volverá a ser el centro del mundo del automovilismo. Y una vez más, Max Verstappen y Lando Norris protagonizarán una definición que promete quedar en la historia.