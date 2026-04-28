Abinader fortalece al INESPRE con nueva flotilla para llevar alimentos más baratos a todo el país

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este martes la entrega de 25 nuevos vehículos al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), como parte de una flotilla total de 60 unidades destinadas a fortalecer la capacidad operativa de la institución y ampliar la distribución de alimentos a precios asequibles en todo el territorio nacional.

La entrega corresponde a la primera fase del proceso, mientras que las 35 unidades restantes serán incorporadas durante el próximo mes de mayo. La gestión fue realizada a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), bajo la dirección del ministro Andrés Bautista, quien destacó la importancia de esta inversión para la seguridad alimentaria del país.

Durante el acto, el mandatario hizo entrega simbólica de las llaves al director del INESPRE, David Herrera, y resaltó el papel fundamental que desempeña la institución en medio del contexto actual de crisis mundial y de fluctuación en los precios de los productos de la canasta básica.

Abinader explicó que el objetivo principal de esta nueva flotilla es hacer más eficiente la cadena de distribución, permitiendo una conexión más rápida entre el productor y el consumidor. Señaló que cuando la población vea al INESPRE en sus comunidades, debe identificarlo como garantía de precios justos y abastecimiento oportuno.

“Queremos que cuando la gente vea al INESPRE en los barrios, vea la garantía de un precio justo de los productos. Eso es lo que nosotros buscamos”, expresó el presidente, al insistir en que la institución debe convertirse en el verdadero puente entre quienes producen y quienes consumen.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno trabaja diariamente a través de la mesa de precios para estabilizar los costos de los alimentos y asegurar que las familias dominicanas puedan acceder a productos esenciales sin abusos ni distorsiones en el mercado.

Por su parte, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, afirmó que esta entrega responde a una decisión firme del presidente Abinader y a una visión clara de garantizar que los alimentos lleguen directamente al pueblo sin intermediación abusiva y a precios justos.

Bautista explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, lo que permitirá transportar distintos tipos de productos alimenticios en mejores condiciones. Esto beneficiará tanto a los productores, que podrán colocar sus mercancías sin trabas, como a los consumidores, que podrán adquirirlos a precio de costo.

“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano”, afirmó el funcionario, destacando que esta inversión permitirá ampliar significativamente la presencia de las bodegas móviles del INESPRE en comunidades vulnerables y zonas de difícil acceso.

En la actividad también acompañaron al presidente el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán; y el director de Ganadería, Abel Madera, quienes respaldaron esta iniciativa orientada a fortalecer la seguridad alimentaria y el bienestar de miles de familias dominicanas.