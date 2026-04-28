Frank Medina resalta transformación de Santiago durante rendición de cuentas de Ulises Rodríguez

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El concejal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Frank Medina, destacó los avances alcanzados por la gestión del alcalde Ulises Rodríguez, durante la rendición de cuentas correspondiente al segundo año de administración municipal, resaltando el impacto positivo de las obras y servicios en la calidad de vida de los ciudadanos.

Medina expresó que, como representante de la Circunscripción 1, ha sido testigo de importantes transformaciones en diferentes comunidades de Santiago, gracias a una gestión enfocada en resultados, transparencia y compromiso social con la población.

Entre las principales ejecutorias mencionó el techado de los sectores Ensanche Espaillat y Rafey, así como la construcción de las casas club en Jardines del Oeste y La Terraza, además de la solución vial y de drenaje en el sector Buenos Aires, obras que fortalecen la infraestructura comunitaria.

También resaltó los trabajos de construcción de aceras y contenes en Don Jaime y Villa Verde, la intervención de la Calle 20 en Gurabo, y la ampliación de nichos en los cementerios de Gurabo y El Ingenio, atendiendo necesidades prioritarias de distintas comunidades.

Asimismo, valoró los operativos de bacheo desarrollados en sectores como Cerro Alto, Francisco del Rosario, Las Colinas, El INVI, El Licey y Los Salados, contribuyendo a mejorar la movilidad urbana y la seguridad vial de los munícipes.

En cuanto a las obras actualmente en proceso, destacó el remozamiento del Mercado La Placita, la terminación de la Estación Central de los Bomberos y la intervención del Parque Ensanche Libertad (Luis Felipe López), proyectos que fortalecerán la dinámica social y comercial de la ciudad.

El concejal también subrayó iniciativas institucionales como la creación de un moderno centro de monitoreo en las principales intersecciones, el incremento de un 19.5 % en la eficiencia de la recogida de desechos sólidos y el aumento de las recaudaciones municipales en más de un 90 %, reflejando una administración más eficiente.

Finalmente, resaltó el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal, los programas de salud para servidores municipales y la creación de la Unidad de Protección Animal con un centro de albergue para mascotas abandonadas. “El trabajo que se está realizando es evidente en cada comunidad. Seguimos avanzando con pasos firmes, llevando soluciones concretas a nuestra gente”, expresó Frank Medina.