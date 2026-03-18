Venezuela hace historia y conquista el Clásico Mundial tras vencer a EE.UU.

Bartolo García

MIAMI.– La selección de Venezuela escribió una página dorada en el béisbol al proclamarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras derrotar 3-2 a Estados Unidos en una emocionante final disputada en el LoanDepot Park.

El conjunto sudamericano consiguió así su primer título en la historia del torneo, consolidando una de las mayores gestas deportivas del país y posicionándose entre las grandes potencias del béisbol mundial.

"Venezuela"



Porque le rompió bien el ojete por 3-2 a Estados Unidos y se consagró campeón del Mundial de Béisbol por primera vez en su historia. Se creían favoritos y lo único que hicieron hoy fue comer güevo venezolano, alta putita los Yankees.



pic.twitter.com/YBaE7DxMRF — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 18, 2026

El partido estuvo cargado de tensión y emociones de principio a fin, con Venezuela dominando gran parte del encuentro gracias a un sólido desempeño ofensivo y un pitcheo efectivo que limitó a la poderosa alineación estadounidense.

Sin embargo, Estados Unidos reaccionó en la octava entrada cuando Bryce Harper conectó un jonrón de dos carreras que igualó el marcador 2-2, encendiendo las esperanzas del conjunto local.

Lejos de venirse abajo, Venezuela respondió de inmediato en la novena entrada, cuando Eugenio Suárez conectó un doble decisivo que permitió a Javier Sanoja anotar la carrera de la victoria, desatando la euforia en el estadio.

El cerrador Daniel Palencia se encargó de asegurar el triunfo con una actuación impecable en el último inning, sellando así una victoria histórica para la Vinotinto.

Uno de los protagonistas del torneo fue Maikel García, quien fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) tras su destacada actuación ofensiva a lo largo de la competencia.

La celebración fue inmediata tanto en el terreno de juego como en las gradas, donde miles de fanáticos venezolanos vivieron con intensidad cada momento de la final y festejaron el logro con orgullo nacional.

Este campeonato representa mucho más que un triunfo deportivo, ya que simboliza unidad, esperanza y orgullo para todo un país, que encontró en el béisbol un motivo de celebración colectiva.

Con esta victoria, Venezuela no solo conquista su primer Clásico Mundial, sino que también deja una huella imborrable en la historia del béisbol internacional, demostrando su crecimiento y consolidación como potencia en este deporte.

#eljacaguero #ClásicoMundial #VenezuelaCampeón #Beisbol #MLB #Deporte #Vinotinto