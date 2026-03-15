Venezuela elimina al campeón Japón y avanza a las semifinales del Clásico Mundial

Bartolo García

La selección de Venezuela logró una histórica victoria al derrotar 8-5 a Japón y avanzar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol en un emocionante partido disputado en el loanDepot Park de Miami, Florida.

El triunfo venezolano marcó la eliminación del actual campeón del torneo, Japón, que había ganado la edición de 2023. La victoria también representa un momento histórico para Venezuela, que regresa a las semifinales del Clásico Mundial por primera vez desde 2009.

El partido comenzó con intensidad desde la primera entrada, cuando las estrellas Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani conectaron cuadrangulares para abrir el marcador para sus respectivos equipos, encendiendo el ambiente en el estadio y anticipando un duelo de alto nivel.

Japón tomó ventaja en la tercera entrada con un rally de cuatro carreras, tres de ellas impulsadas por un jonrón de Shota Morishita, colocando el marcador 5-2 y pareciendo tomar el control del encuentro.

Sin embargo, la ofensiva venezolana reaccionó con fuerza. Un cuadrangular de Maikel García en la quinta entrada recortó la distancia y devolvió la confianza al conjunto sudamericano.

El momento decisivo llegó en la sexta entrada, cuando Wilyer Abreu conectó un espectacular jonrón de tres carreras que le dio la ventaja definitiva a Venezuela y provocó la euforia de los fanáticos presentes en el estadio.

El bullpen venezolano hizo el resto del trabajo al contener la ofensiva japonesa en las últimas entradas, retirando a varios bateadores consecutivos y asegurando el pase del equipo a la siguiente fase del torneo.

Con este resultado, Venezuela se medirá ahora a Italia en las semifinales del Clásico Mundial, mientras que la otra llave enfrentará a Estados Unidos y República Dominicana en busca del pase a la gran final del campeonato.

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