Venezuela designa nuevo ministro de Defensa tras salida de Padrino López

Caracas.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, marcando el fin de más de una década de gestión de Vladimir Padrino López al frente de esa institución.

El cambio fue dado a conocer a través de un mensaje oficial en el que Rodríguez agradeció la labor de Padrino López, quien ocupó el cargo desde 2014 hasta 2026, convirtiéndose en uno de los ministros con mayor permanencia en esa posición .

La mandataria también adelantó que el ahora exministro asumirá nuevas responsabilidades dentro del Gobierno, aunque no ofreció detalles sobre su próximo rol en la administración.

Con esta designación, el general Gustavo González López pasa a liderar el Ministerio de Defensa, tras desempeñarse recientemente como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) .

Delcy Rodríguez, saluda a la esposa y la hija del capitán Moisés Sequera, junto al general Gustavo González López, en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 2026 REUTERS/Leonardo Fernández Viloria



El nuevo titular de Defensa cuenta con una amplia trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, así como experiencia en cargos estratégicos, incluyendo su paso como ministro de Interior, Justicia y Paz y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

González López egresó de la Academia Militar de Venezuela en 1982 y ha ocupado funciones clave en áreas de seguridad, inteligencia y gestión pública a lo largo de su carrera profesional.

Su nombramiento se produce en un contexto de reconfiguración del poder político y militar en Venezuela, tras los recientes cambios en la estructura del Gobierno.

Por su parte, Padrino López fue considerado durante años una de las figuras más influyentes dentro del estamento militar venezolano, con un rol determinante en la conducción de la política de defensa del país.

La salida del exministro marca el cierre de una etapa en la conducción militar venezolana, caracterizada por su cercanía con el liderazgo político del país.

Con este movimiento, el Gobierno busca consolidar una nueva etapa en la estructura de seguridad y defensa, apostando por figuras con experiencia en inteligencia y control estratégico.

VCon información de actualidad.rt.com

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