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Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026

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Venezuela conquista la primera corona de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en una dramática victoria frente a EE. UU con marcador de 3-2.

Con esta victoria, el combinado de Venezuela logra emparejar el historial de juegos frente a los norteamericanos en el Clásíco Mundial de Béisbol. La última fue en 2023, y a buen seguro nadie la olvidaba en Venezuela: la novena criolla había llegado al tramo final ganando por 7-5, pero un grand slam de Trea Turner cortó en seco su gran torneo.

En la semifinal contra Italia, Venezuela dio la vuelta al tablero: cuando perdía por 2-1 en la séptima entrada, anotó tres carreras que acabarían dándole la victoria. En cuartos de final, también remontaron ante Japón, campeona en 2023.

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