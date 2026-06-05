Dos personas fallecen tras caer vehículo al canal UFE durante fuertes lluvias en Santiago Oeste

Santiago de los Caballeros. Una tragedia enlutó la noche de este viernes en el sector Cienfuegos, luego de que un vehículo cayera al canal Presidente Ulises Francisco Espaillat (UFE) en el barrio La Embocada, provocando la muerte de dos personas.

Las víctimas fueron identificadas como Julio Álvarez, de nacionalidad venezolana, y Olga María Amparo, quienes se desplazaban en un automóvil Toyota Corolla blanco, placa A234351, cuando ocurrió el incidente.

Los cuerpos fueron recuperados por organismos de emergencia y posteriormente levantados por un médico legista del INACIF, en coordinación con representantes del Ministerio Público y agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, que mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los reportes preliminares, la tragedia habría estado relacionada con las intensas lluvias registradas durante la tarde y la noche de este viernes, las cuales provocaron inundaciones y condiciones de riesgo en diferentes puntos de la provincia Santiago.

La Defensa Civil informó que las precipitaciones generaron inundaciones urbanas en sectores de Santiago Oeste, incluyendo La Gloria, Brisas del Canal, La Piña, barrio Tamboril, Sergio Hernández y la Parada 7, además de afectar comunidades en Navarrete, Puñal y Baitoa, donde se reportaron acumulaciones de agua en calles y zonas vulnerables.

Ante la situación, las autoridades mantienen vigilancia permanente y exhortaron a la población a evitar cruzar ríos, arroyos, cañadas y áreas inundadas, así como mantenerse atentos a los boletines oficiales y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro. #eljacaguero #Santiago #SantiagoOeste #Cienfuegos #DefensaCivil #Lluvias #CanalUFE #EmergenciaRD

Con información de Marcelo Peralta