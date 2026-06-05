ETED anuncia mantenimiento en subestación Los Mina para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico

Bartolo García

Santo Domingo. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 6 de junio llevará a cabo un mantenimiento preventivo en la subestación de 69 kV Los Mina, como parte de su programa de fortalecimiento y optimización de la red nacional de transmisión eléctrica.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, período durante el cual será necesario suspender temporalmente el suministro energético en diversas comunidades del municipio Santo Domingo Este.

Entre los sectores que experimentarán interrupciones del servicio figuran Los Mina, Boreal, Los Tres Brazos, Las Enfermeras, Los Platanitos, Mil Flores, Mirador del Ozama, Santo Tomás de Aquino, Riviera del Ozama y San Lorenzo.

Asimismo, las empresas Templatisa y Megacentro también se verán impactadas por la salida temporal del servicio eléctrico mientras se ejecutan las labores de mantenimiento en la infraestructura.

La ETED explicó que estas acciones forman parte de un plan estratégico orientado a modernizar la red de transmisión, aumentar la confiabilidad del sistema y mejorar la eficiencia operativa, garantizando una mayor estabilidad en el suministro eléctrico nacional.

La institución agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró que estos trabajos son fundamentales para continuar fortaleciendo el sistema energético dominicano, impulsando la transición hacia una red más moderna, resiliente y preparada para los desafíos de la transformación digital y energética del país. #eljacaguero #ETED #LosMina #SantoDomingoEste #Energía #SistemaEléctrico #RepúblicaDominicana