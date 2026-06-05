Fuerza Aérea honra legado de Juan Bautista Rojas Tabar al nombrar en su honor la Base Aérea de Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata. La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) designó oficialmente la Base Aérea de Puerto Plata con el nombre del mayor general piloto retirado Juan Bautista Rojas Tabar, en reconocimiento a su trayectoria militar, sus aportes al fortalecimiento institucional y por haber sido el primer comandante de esa importante instalación aérea.

El acto fue encabezado por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa; la gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochtte; y el comandante general de la FARD, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, quienes participaron además en el develamiento de un busto en honor al homenajeado.

La ceremonia reunió a ex comandantes generales de la Fuerza Aérea, oficiales generales y superiores en condición de retiro, familiares del mayor general Rojas Tabar, así como invitados especiales de los sectores civil, militar y policial.

Durante su intervención, el mayor general Floreal Suárez Martínez destacó que Juan Bautista Rojas Tabar representa un ejemplo para las actuales y futuras generaciones de aviadores militares, resaltando la importancia de preservar la memoria histórica de quienes contribuyeron al crecimiento y consolidación de la institución.

En representación de la familia, el coronel piloto Víctor Aníbal Rojas Franco, hijo del homenajeado, agradeció al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea por el reconocimiento, calificando la designación de la base aérea con el nombre de su padre como un gesto de profundo significado para todos sus familiares.

Con esta iniciativa, la Fuerza Aérea Dominicana reafirma su compromiso de preservar la memoria histórica institucional y reconocer el legado de los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la aviación militar nacional, manteniendo vivos los valores que sustentan su misión. #eljacaguero #FARD #PuertoPlata #JuanBautistaRojasTabar #MinisterioDeDefensa #FuerzaAéreaRD #HistoriaMilitarRD