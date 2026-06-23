Velarán este miércoles artista Alex Buenos en Iglesia del Alto Manhattan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El benecido artista dominicano Alex Bueno, quien falleció el pasado 18 de junio a los 62 años, será velado este miércoles en la Iglesia Santa Elizabeth, ubicada en la avenida Wadsworth con la calle 187, en el Alto Manhattan.

La exequias en el templo religioso será desde la 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Luego, se ofrecerá una misa de cuerpo presente a partir de las 4:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. Al finalizar la homilia su cuerpo será trasladado hacia el aeropuerto JFK con destino a la República Dominicana.

Se espera la asistencia de cientos de dominicanos desde los diferentes condados de NYC, de los estados de Nueva Jersey, Connecticut y Filadelfia para rendirle homenaje y darle el último adiós.

En dominicana los actos fúnebres se desarrollarán este próximo lunes 29 en Santo Domingo en capilla ardiente en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en la capital, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, con entrada libre y abierta al público.

El martes 30 los restos del intérprete de “Colegiala” serán trasladados a San José de las Matas, donde nació, allí se iniciará el recibimiento y homenaje en El Cristo a partir de las 10:30 de la mañana, en (Sajoma), su tierra natal.

Posteriormente, se realizará el velatorio en el Patio Cultural, seguido de una misa de cuerpo presente a las 4:00 de la tarde. A las 5:00, sus restos serán llevados al parque cementerio Fuente de Luz Memorial Services para su sepelio.

En la comunidad dominicana NYC valoran que el fenecido artista, quien residió por años en la Gran Manzana, contribuyera con sus interpretaciones (merengues y bachatas) desde la década de los 80 a que se identificara como “la época de oro del merengue”.

Tras esa época musical en la RD, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el merengue como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2016.

Luego, la UNESCO hizo lo mismo con el género de la bachata, al declararlo también como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en diciembre del 2019. ¡Paz al alma de Alex Bueno!