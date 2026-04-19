Vecinos protestan por presunta tala de árboles en parque Monseñor Roque Adames en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD. – Residentes de la calle Profesor Antonio Cuello denunciaron la tala de varios árboles en el parque Monseñor Roque Adames, situación que ha generado preocupación e indignación en la comunidad, al considerar que se trata de una violación a las normas municipales que protegen esa área verde.

Según explicaron los comunitarios, los árboles habrían sido cortados con el propósito de habilitar un acceso para la entrada y salida de furgones de la empresa Philip Morris Dominicana, lo que consideran un atentado contra uno de los pocos espacios naturales que quedan en la urbanización.

Los vecinos aseguran que existe una disposición del concejo municipal que prohíbe intervenir ese parque, por lo que califican la acción como ilegal y contraria al derecho ciudadano de preservar un ambiente sano y seguro para todos los residentes.

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“Este es uno de los pocos pulmones que nos quedan en la zona. Cortar árboles para permitir el paso de furgones es poner los intereses privados por encima del bienestar de la comunidad”, expresó una residente que pidió mantener su identidad en reserva.

Los denunciantes afirmaron que ya cuentan con fotografías y videos que documentan la tala, pruebas que utilizarán para sustentar una posible acción judicial amparada en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y en la ordenanza municipal que declara el parque como área protegida.

El presidente del bloque de la junta de vecinos, Pedro de la Cruz, hizo un llamado directo al alcalde Ulises Rodríguez para que intervenga de inmediato y detenga los trabajos, señalando que no se puede permitir que una empresa privada transforme un parque público para fines logísticos.

Los residentes destacaron que el parque Monseñor Roque Adames no solo aporta valor paisajístico, sino que también ayuda a reducir el calor, el ruido y mejora la calidad de vida de quienes habitan en los alrededores, en una zona cada vez más congestionada por el crecimiento urbano.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una respuesta oficial sobre la denuncia, ni la empresa Philip Morris Dominicana ha ofrecido declaraciones. Mientras tanto, los comunitarios aseguran que continuarán vigilantes y no descartan acudir a los tribunales ni realizar protestas pacíficas si la situación persiste.