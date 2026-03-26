Valverde Mao acoge desde este viernes el Campeonato Superior de Pesas Región Norte

MAO, VALVERDE. El Campeonato Regional Norte de Halterofilia será inaugurado este viernes a las 10:00 de la mañana en el remozado pabellón del complejo deportivo de esta ciudad. Finalizará el sábado por la tarde.

Es el segundo de tres torneos que celebra la Federación Dominicana de Levantamiento, desde los que se escogerán las selecciones regionales que a final de año representarán a sus zonas en Campeonato Nacional Superior.

Willian Ozuna, presidente de la Federación de Pesas, dijo que a partir de este viernes los mejores exponentes, veteranos y nuevos talentos de toda la zona Norte, competirán las medallas de oro, plata y bronce.

La justa maeña se prolongará hasta el sábado, explicó el licenciado Ozuna, quien encabezará la apertura del torneo junto a los presidentes de las asociaciones provinciales de la región, así como autoridades civiles y deportivas de Mao.

Recordó que la primera eliminatoria, correspondiente a la Zona Sur, que se disputó a finales de febrero en San Juan de la Maguana, donde la representación de Barahona se alzó con los máximos honores en ambas ramas, escoltada en masculino por San Juan y San Cristóbal, que en femenino ocupó la tercera posición, detrás de Azua.

“Estos eventos también sirven de preparación para los atletas que integrarán las selecciones masculina y femenina que nos representarán en los XXV Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, comentó el dirigente. La justa caribeña se realizará del 24 de julio al 8 de agosto.

Dijo que, para el mes de mayo, Valverde también será el escenario donde se realizará el fogueo para escoger la selección que competirá en los Juegos Centroamericanos, justa caribeña que se realizará del 24 de julio al 8 de agosto en la Primada de América.