Tragedia aérea en La Romana deja dos fallecidos tras intento de aterrizaje de emergencia

Las víctimas son el piloto y el copiloto de una aeronave privada que se dirigía hacia Texas y presentó una falla técnica poco después de despegar

Bartolo García

La Romana. Dos tripulantes perdieron la vida la tarde de este domingo luego de que una aeronave ejecutiva privada sufriera un accidente mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana.

De acuerdo con los informes preliminares, el avión, un Gulfstream G200 de matrícula estadounidense N318JF, había despegado desde La Romana con destino a Austin, Texas, cuando presentó una falla técnica que obligó a la tripulación a regresar de inmediato a la terminal aérea.

Las autoridades informaron que la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana. Aunque logró retornar a las proximidades del aeropuerto, sufrió un accidente durante la maniobra de aterrizaje, provocando la muerte del piloto y el copiloto.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) confirmó el incidente e indicó que la aeronave era operada por una empresa de aviación ejecutiva. Asimismo, precisó que a bordo únicamente se encontraban los dos miembros de la tripulación y que no se reportaron pasajeros.

Tras el siniestro, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y asegurar el área, mientras las autoridades activaron los protocolos establecidos para este tipo de eventos. Los cuerpos fueron recuperados conforme a los procedimientos correspondientes.

El IDAC y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) iniciaron una investigación conjunta para determinar las causas exactas del accidente. Ambas entidades informaron que ofrecerán detalles adicionales a medida que avance el proceso de análisis técnico y recopilación de evidencias.