Valverde amplía su infraestructura educativa con 35 nuevas aulas y 31 centros remozados

Bartolo García

MAO, VALVERDE.– Más de 35 nuevas aulas fueron incorporadas y 31 centros educativos rehabilitados en la provincia Valverde, como parte de las acciones desarrolladas por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación para garantizar condiciones adecuadas de cara al inicio del año escolar 2026-2027.

Durante un recorrido de supervisión por diferentes planteles de la Región Noroeste, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, aseguró que los centros están preparados para recibir a estudiantes y docentes. Las nuevas aulas corresponden a los niveles inicial, básico y bachillerato y forman parte del Plan “24/7-365”, dirigido a ampliar y mejorar los espacios educativos.

Herrera explicó que las intervenciones buscan incrementar la cobertura educativa y garantizar instalaciones dignas, seguras y funcionales, siguiendo los lineamientos establecidos por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. Los trabajos incluyen tanto la construcción y ampliación de aulas como mantenimientos correctivos en planteles existentes.

La gobernadora de Valverde, Marta Collado, valoró las inversiones realizadas en infraestructura educativa y agradeció el respaldo del Gobierno para continuar mejorando las condiciones de los centros escolares de la provincia. De igual manera, la directora de la Regional 09 de Educación, Raquel Bautista Báez, resaltó la importancia de mantener una supervisión permanente de las obras.

El recorrido incluyó los centros educativos Santa Teresita, Sagrado Corazón de Jesús, Liceo en Artes Profesor Juan de Jesús Reyes, María Auxiliadora, Juan Isidro Pérez, José Francisco Peña Gómez y John F. Kennedy, donde las autoridades verificaron los trabajos de terminación de nuevas aulas, ampliaciones y remozamientos.

Entre las labores desarrolladas en los 31 planteles rehabilitados figuran trabajos de pintura, electricidad y plomería, además de reparación de baños, corrección de filtraciones en techos y otras intervenciones consideradas prioritarias para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones durante el nuevo período académico.

La Dirección de Infraestructura Escolar aseguró que continuará supervisando las obras y necesidades de los planteles de la Región Noroeste, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y garantizar que las comunidades escolares cuenten con espacios apropiados para el proceso de enseñanza y aprendizaje durante el año escolar 2026-2027.