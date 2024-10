Valoran y apoyan en NY postulación de Mateo al Premio Nacional de la Juventud RD

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Diversas instituciones privadas y gubernamentales, además de prestigiosas personalidades dominicanas en esta ciudad coinciden en valorar y apoyar la postulación al Premio Nacional de la Juventud, renglón “Aporte a la Comunidad Dominicana en el Exterior”, de la joven Francis Javielys Mateo Amparo.

El derecho a concursar se cierra el próximo 31 de este mes. El premio será entregado en enero próximo en RD. Entre sus cualidades figuran haber participado y ganado CyberWoman Challenge y el concurso de programación de codificación para mujeres, patrocinado por OEA Cyberwoman y Trend Micro.

Es ingeniera de Software para la empresa Truenorth Corporation de Puerto Rico. Diseñar y programar Vales Educativos para el Departamento de Educación de Puerto Rico. Diseño, automatización e implementación del sistema de gestión de peticiones e incidencias de servicios de IT para la empresa.

Mateo Amparo es graduada de Ingeniera de Software en la Universidad APEC; Master en Gerencia de Proyectos, en Diplomacia y Relaciones Internacionales (Universidad UNPHU); fundadora y miembro del grupo “Dominicans at Columbia University-NYC”, activista comunitaria y voluntaria en diferentes organizaciones-NYC.

Ofrece clases de computación gratis a través de la organización Community Impact at Columbia University-NYC; entrega comida en la organización West Side Campaign-NYC, realiza limpieza de calles NYC, ofrece concientización de protección al medio ambiente con la organización West Harlem Environmental Action, Inc. (WE ACT for Environmental Justice) en NYC, entre otras actividades.

Afirma que puede continuar beneficiando a muchas personas que llegan a la Gran Manzana que no manejan el idioma inglés, también en conocimientos de tecnología. Fue enlace entre el consulado RD-NY, cancillería y autoridades de la provincia Duarte en la repatriación de cadáveres y solicitud de fondos para personas que murieron en la vuelta por México.

Entre las instituciones que la apoyan figuran: Consulado RD-NY; Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis); Consorcio High Class; Asociación de Taxistas del estado de NY; Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA); las dependencias gubernamentales en NY de INDEX; INTRANT; Interior y Policía; Dirección de Cultura en el Exterior; Inwood Community Services; entre otras.

Asimismo, las personalidades: doctor Rafael Lantigua; abogado Andrés Aranda; sociólogo Jaime Vargas; empresario Antonio Cabrera, los asambleístas George Álvarez y Yudelka Tapia, el autor de esta crónica, los periodistas Rafael Díaz y Adalberto Grullón, de los canales de TV Levántate NY y Canal América; el locutor Francis Méndez y el comerciante William Madera, entre otros.