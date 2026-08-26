Valentín Pérez alerta sobre riesgos en recolección de botellas para canje escolar

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El comunicador Valentín Pérez expresó preocupación por la forma en que algunas familias estarían recolectando las botellas plásticas utilizadas para participar en la jornada de canje por útiles escolares que organiza anualmente la Alcaldía del Distrito Nacional.

Pérez hizo un llamado a las autoridades municipales para que presten especial atención al origen de las botellas entregadas por niños, padres y tutores, ante la posibilidad de que una parte de estos envases esté siendo recuperada de basureros y vertederos improvisados ubicados en barrios y comunidades.

La próxima jornada de intercambio está programada para el 29 de agosto, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, actividad mediante la cual las familias participantes podrán entregar botellas plásticas y recibir a cambio materiales necesarios para el regreso a clases.

El comunicador reconoció como positiva la intención de la alcaldesa Carolina Mejía de impulsar iniciativas dirigidas a retirar plásticos de las calles, ríos y playas, pero consideró necesario evaluar las condiciones en las que algunos ciudadanos realizan la recolección para cumplir con la cantidad requerida.

“Gran parte de los niños y padres que recaban esas botellas las están sacando de los vertederos improvisados en barrios y comunidades, y eso es peligroso para su salud”, sostuvo Pérez, quien advirtió sobre la posible exposición a agentes contaminantes y otros riesgos asociados con la manipulación de residuos.

Asimismo, señaló que reunir alrededor de mil botellas plásticas representa un esfuerzo considerable para muchas familias, especialmente cuando la recolección se realiza pocos días antes de la jornada y existe una necesidad económica de obtener los materiales escolares.

Ante esta situación, Pérez exhortó a la Alcaldía del Distrito Nacional a reforzar las medidas preventivas y buscar mecanismos que permitan mantener el componente ambiental y solidario de la iniciativa sin exponer a niños y adultos a espacios insalubres, procurando que la recolección de plásticos se desarrolle de manera segura.