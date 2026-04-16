Valdez Albizu participa en la mesa redonda de alto nivel sobre fraude digital en los servicios financieros

Washington D.C., Estados Unidos. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, fue seleccionado como uno de los tres funcionarios internacionales a participar en la “Mesa redonda de alto nivel sobre fraude digital en servicios financieros: riesgos, respuestas políticas nacionales y cooperación internacional”, en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM), que se llevan a cabo desde el 13 al 18 de abril de 2026, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.



Durante su intervención, Valdez Albizu destacó su experiencia sobre lo ocurrido en el año 2024, donde fue víctima de una campaña de desinformación basada en el uso de inteligencia artificial, mediante la difusión de videos que utilizaban su imagen y voz para promover una supuesta plataforma de inversión financiera fraudulenta, con el objetivo de obtener datos personales y cometer delitos financieros al público que accedía a ellas.

Ante esta situación, el gobernador resaltó que los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad y el de comunicación de crisis, contando con los protocolos de lugar, implementaron las estrategias previstas para contener el impacto y mitigar los riesgos.

Entre las principales acciones se incluyeron campañas informativas dirigidas a la población para desmentir el contenido, la gestión para eliminar los portales fraudulentos, el bloqueo de dichos sitios en coordinación con las autoridades de telecomunicaciones, el monitoreo constante de redes digitales para prevenir nuevas amenazas y la promoción del uso de los canales oficiales de comunicación institucional.

Asimismo, el gobernador Valdez Albizu planteó la necesidad de judicializar a los autores de estos delitos financieros.

Adicionalmente, puntualizó que, con miras a mitigar el creciente fenómeno de fraudes digitales, se ha implementado una estrategia integral, acompañada de políticas orientadas a promover la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, mediante el fomento de la innovación en el sistema financiero y de pagos.

En este sentido, el gobernador subrayó los avances implementados mediante la aprobación de un Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información y la creación de un Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Sistema de Pago (SPRICS), el cual se interrelaciona con los bancos centrales miembros del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), y la actualización del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros. Dichos avances han contribuido a que el país ocupe la posición No. 47 a nivel mundial del Índice Nacional De Ciberseguridad (NCSI, por sus siglas en inglés) y la cuarta posición en el continente.

Valdez Albizu concluyó su participación, indicando que es necesario adoptar estrategias que promuevan canales efectivos de comunicación entre reguladores y supervisores, que contribuyan al intercambio de información, la homologación de normativas y la actualización constante de mecanismos de protección, resaltando el rol relevante que puede jugar el FMI como promotor de dichas estrategias.

El gobernador estuvo acompañado por los señores Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker, asesor económico; Joel González Pantaleón, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos; y Frank Fuentes, representante de República Dominicana ante el FMI.