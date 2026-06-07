Con la Revolución Cubana siempre

Por JUAN T H

Ya lo dijo el comandante Fidel Castro hace años, “dentro de la revolución, todo, fuera de la revolución, nada”.

Es el derecho legitimo que tiene la revolución a su existencia, a defenderse de los atentados y sabotajes que, por más de 60 años, incluyendo el bloqueo criminal, económico, político y cultural ha pesado sobre el gobierno cubano para impedir el éxito del socialismo, convirtiéndose en faro de luz y de esperanza para el mundo, principalmente para los países latinoamericanos, constantemente golpeados por el imperialismo estadounidense, impidiendo su desarrollo pleno.

Los pueblos del mundo no pueden permitir que Estados Unidos invada a Cuba para imponer un régimen genuflexo que responda estrictamente a sus intereses imperiales para explotar y robarse sus recursos renovables y no renovables, como han hecho en otros países, como México, al que le robaron la mitad de su territorio rico en petróleo, oro y otros materiales. En Venezuela están haciendo lo mismo al poseer la mayor reserva del mundo de combustible fósil.

¡Ningún país del mundo ha progresado después de una intervención militar estadounidense, por el contrario, se han empobrecido sustancialmente! ¡Las intervenciones militares de EE. UU. en el mundo donde han desplegado cientos de bases militares, solo han dejado destrucción, miseria, desesperanza, desolación y muerte!

Defiendo el derecho de Cuba y los demás pueblos del mundo a la autodeterminación, al respeto por la soberanía del territorio, como lo establece el Derecho Internacional de las Naciones Unidas (ONU), que ha sido ignorado por el gobierno de Donald Trump.

Es a partir de este principio fundamental de la autodeterminación de los pueblos, establecido por las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, que defiendo al gobierno socialista de Cuba, al Partido Comunista y al presidente legítimo Miguel Diaz-Canel.

Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el régimen cubano. No es un problema político o ideológico. Ese es su derecho, el discernimiento, pero no puede, bajo ese pretexto, apoyar una intervención militar contra un pueblo hermano, que, por demás estamos unidos por lazos históricos inquebrantables, un país y un pueblo como Cuba que siempre ha sido solidario con nosotros en los momentos que lo hemos necesitado.

Ningún latinoamericano, no importa su ideología, socialista o capitalista, puede conscientemente, pedir a viva voz una invasión militar, un golpe de Estado, una insurrección o la desestabilización del gobierno cubano. Los cubanos que resuelvan ellos sus problemas sin la injerencia de ninguna potencia extranjera.

Defender a Cuba de las amenazas y agresiones de EEUU, más que un deber, es una obligación de todos los ciudadanos del mundo.

¡Cuba libre siempre!

¡Patria o muerte! ¡Hasta la victoria siempre!