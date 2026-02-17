Valdez Academy se impone con autoridad en el Perfect Game Dominican Classic 2026 U10

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– La categoría U10 de Valdez Academy volvió a demostrar su alto nivel competitivo al coronarse campeona del Perfect Game Dominican Classic 2026 10U, consolidando una racha de cuatro títulos consecutivos en los torneos más recientes en los que ha participado.

El conjunto logró el campeonato tras una actuación consistente a lo largo de toda la competencia, destacándose por su equilibrio entre ofensiva efectiva, defensa disciplinada y toma de decisiones acertadas en momentos clave.

Bajo la dirección técnica del exjugador profesional Juan Emilio Bell, el equipo mostró una preparación sólida que se reflejó en la ejecución táctica y la confianza colectiva dentro del terreno de juego.

La planificación de entrenamientos, el enfoque en fundamentos y la formación mental de los atletas fueron factores determinantes para mantener el dominio frente a rivales de alto nivel.

Cada encuentro fue una demostración de cohesión y disciplina, con jugadores que respondieron con madurez competitiva pese a su corta edad.

La ofensiva se caracterizó por un bateo oportuno y agresivo, capaz de producir carreras en situaciones de presión, mientras la defensa mantuvo una estructura firme que redujo los errores al mínimo.

El cuerpo de lanzadores también jugó un rol clave, controlando los ritmos del juego y limitando las oportunidades de los equipos contrarios.

La plantilla campeona estuvo integrada por Carlos Jovine, Jonathan Peña, Ariel de la Cruz, Jhaziel Marrero, Andrés Villegas, Rodrigo Hirujo, Luis Ortega, Lucas Fernández, Leandro Morales, Rodrigo Gómez, Christopher Mateo y Diego Vega.

Cada uno de los jóvenes atletas aportó desde su posición, fortaleciendo un sistema de juego basado en trabajo en equipo y compromiso deportivo.

Con este nuevo trofeo, la categoría U10 acumula cuatro campeonatos consecutivos, reflejo de un proceso formativo estructurado orientado al alto rendimiento desde edades tempranas.

El proyecto deportivo de Valdez Academy se ha convertido en referencia dentro del béisbol infantil dominicano, desarrollando talento con estándares alineados a escenarios competitivos nacionales e internacionales.

Esta generación comienza a marcar una etapa de dominio en su categoría, proyectando un futuro prometedor para el béisbol formativo del país y reafirmando el valor de la disciplina, la preparación y el trabajo constante.