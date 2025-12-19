Vaguada causará lluvias aisladas en varias provincias del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada, combinada con el viento del este/noreste, estará generando este viernes un aumento de la nubosidad, con lluvias débiles a moderadas, ráfagas de viento aisladas y posibles tronadas en varias provincias del país.

Según el reporte, las precipitaciones iniciarán desde horas tempranas, pero se intensificarán después del mediodía, afectando zonas de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, entre otras. Estas lluvias se presentarán de manera intermitente hasta entrada la noche.

Para este sábado, la vaguada seguirá incidiendo junto a la humedad transportada por el viento del este/noreste. En la mañana se esperan chubascos en La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. En la tarde, las lluvias serán más frecuentes e intensas, con tronadas aisladas y ráfagas de viento en La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Azua, San Juan, Santiago y Puerto Plata, así como en sectores del Gran Santo Domingo y la región Este.

Condiciones marítimas:



En la costa Atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Cabrón, se recomienda a embarcaciones pequeñas y medianas permanecer en puerto por oleaje y viento anormales. En el resto del litoral atlántico se sugiere navegar con precaución cerca de la costa. En la costa Caribeña, las condiciones se mantienen normales, sin restricciones.

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, especialmente en la madrugada y la noche, propias de la temporada otoño-invierno, con posibles nieblas y neblinas en zonas montañosas y valles interiores.

Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, se prevé un aumento de la nubosidad después del mediodía, con lluvias ocasionales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. Las mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C, y las máximas entre 30 °C y 32 °C.