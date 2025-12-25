US$1,817 millones: Powerball cae en Nochebuena y hace millonario a un jugador en Arkansas

Un jugador de la lotería Powerball en el estado de Arkansas se convirtió en multimillonario tras ganar el gran premio de US$1,817 millones en el sorteo celebrado la noche del miércoles 24 de diciembre, coincidiendo con la Nochebuena.

El histórico premio puso fin a una racha de casi tres meses sin ganadores del bote principal, luego de 46 sorteos consecutivos en los que ningún boleto logró acertar la combinación completa.

Los números ganadores del sorteo fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número Powerball 19, combinación que solo un boleto logró igualar en todo el país.

Las ventas finales de boletos superaron las proyecciones iniciales, elevando el monto del premio hasta convertirlo en el segundo más grande en la historia de las loterías en Estados Unidos y el mayor premio de Powerball otorgado en 2025.

El ganador tendrá la opción de recibir el monto total en pagos anuales o elegir el pago único en efectivo, que asciende a US$834.9 millones antes de impuestos federales y estatales.

“Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball. Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida”, expresó Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa.

Strawn también destacó que cada boleto comprado durante la racha de acumulación contribuye al financiamiento de programas y servicios públicos en los estados participantes.

El último sorteo con un ganador del gran premio se había registrado el 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas compartieron un premio de US$1,787 millones, uno de los más altos hasta ese momento.

Los organizadores señalaron que esta es la segunda ocasión en la historia en que un boleto vendido en Arkansas gana el premio mayor de Powerball, siendo la primera vez en el año 2010.

Asimismo, indicaron que la última vez que el Powerball fue ganado en Nochebuena ocurrió en 2011, mientras que el sorteo de Navidad ha tenido ganadores en cuatro ocasiones, la más reciente en 2013.

Las probabilidades de ganar el gran premio de Powerball son de una en 292.2 millones, un diseño que permite la acumulación de botes multimillonarios cuando no hay ganadores.

No obstante, los organizadores recuerdan que existen múltiples premios secundarios con probabilidades mucho más favorables para los jugadores.

“Con el premio tan alto, simplemente compré uno de manera impulsiva. ¿Por qué no?”, comentó Chris Winters, un artista del vidrio de Indianápolis, reflejando el sentir de muchos participantes durante la racha.

Los boletos de Powerball tienen un costo de dos dólares y la lotería se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Con información de Associated Press, este sorteo vuelve a colocar a Powerball en el centro de la atención mundial y confirma el atractivo de los grandes botes que siguen alimentando el sueño millonario de millones de jugadores.

#eljacaguero #Powerball #Lotería #EstadosUnidos #Nochebuena #PremioMillonario #NoticiasInternacionales