Universidad Santo Domingo Norte celebra primera investidura e inaugura nueva sede

Santo Domingo Norte.-RD.- La Universidad Santo Domingo Norte (UNISNORTE) celebró este viernes 10 de julio, su primera graduación ordinaria e inauguró su nueva sede académica, consolidando así un proyecto educativo orientado a la innovación, la creatividad y la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del país.

Durante la ceremonia, un total de 12 nuevos profesionales de las carreras de derecho y psicología recibieron sus títulos universitarios, convirtiéndose en la primera promoción de egresados de la institución.

El acto reunió a destacadas personalidades del ámbito político, educativo, tecnológico y religioso, quienes acompañaron a las autoridades universitarias, familiares y graduandos en esta jornada de gran significado, para la comunidad de Santo Domingo Norte.

En su discurso central, el maestro Nouel Antonio de la Cruz Ibé, rector de la universidad Santo Domingo Norte destacó que la educación constituye la principal herramienta para transformar la sociedad y desarrollar el talento humano, al tiempo que señalaron que la verdadera grandeza de un territorio no se mide únicamente por su infraestructura o crecimiento económico, sino por su capacidad de descubrir, cultivar y potenciar el talento de su gente.

Asimismo, el rector de UNISNORTE expresó que esta fecha marcará un antes y un después en la historia de la institución y del municipio, al combinar la primera investidura de profesionales con la apertura de una nueva sede destinada a recibir a las futuras generaciones de estudiantes.

Durante su intervención, el rector también hizo un llamado a las autoridades competentes para que continúen fortaleciendo los servicios públicos del municipio, especialmente el mantenimiento de las áreas comunes y espacios de esparcimiento, así como la mejora del sistema de transporte y otras infraestructuras esenciales para garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

Con esta primera graduación y la puesta en funcionamiento de sus nuevas instalaciones, la Universidad Santo Domingo Norte reafirma su compromiso con la excelencia académica y con la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana.

La Universidad Sato Domingo UNISNORTE es una institución de educación superior comprometida con la formación integral de profesionales, la innovación académica y el desarrollo ubicada en el Municipio Santo Domingo Norte.

Su propuesta educativa combina excelencia, accesibilidad y una visión orientada al crecimiento de las personas y de sus comunidades.