Universidad O&M inscribe jugadores para Copa de Campeones Concacaf

Tuto Tavárez

SANTIAGO – La Universidad O&M dio a conocer su lista de jugadores convocados, de cara al inicio de la Copa de Campeones Concacaf 2026 el martes 3 de febrero, los 27 clubes participantes han presentado sus listas actuales de jugadores, compuestas por hasta 35 futbolistas.

El primer juego de los universitarios será el 18 de febrero contra Cincinnati, en el estadio del Cibao FC y el 25 volverán a chocar en Cincinnati.



Al igual que la Universidad O&M de República Dominicana, los demás clubes depositaron sus roster de convocados en la Concacaf.

Para ser elegibles para disputar la Copa de Campeones Concacaf 2026, todos los jugadores deben estar inscritos en su club y Los clubes que hayan en la Federación correspondiente y ser elegibles para jugar en cualquier partido de liga de la temporada actual de acuerdo con los plazos de transferencia de la FIFA en cada país.



decidido inscribir a menos de 35 jugadores pueden seguir añadiendo jugadores adicionales hasta 44 horas antes de cada partido, siempre que su lista no supere los 35 jugadores. Una vez inscrito un jugador, no podrá ser retirado ni sustituido.



Asimismo, los clubes deberán seleccionar entre 18 y 23 jugadores de su lista de 35 futbolistas para completar sus listas definitivas para los partidos, 44 horas antes de cada encuentro.

CONVOCADOS POR O&M

Estos son los futbolistas inscriptos por la O&M con su fecha de nacimiento ya que clubes internacionales pertenecen.

BELLO GUZMAN OMRY ADNER OMRY BELLO 28.05.2003 DOM 2 DF MELO JIMENEZ ANGEL YOAN ANGEL MELO 12.03.1994 DOM 3 DF OLASAGASTI MARTINEZ JULEN JULEN OLASAGASTI 31.01.2000 ESP 4 DF ROMERO VICENTE ALEXANDER ALEXANDER ROMERO 04.09.2002 DOM 5 MF TRINCADO VELASCO JON JON TRINCADO 02.06.2000 ESP 6 MF CUELLO SUAZO EMMANUEL NICOLAS EMMANUEL CUELLO 30.03.2005.

DOM 7 FW BAEZ CASTILLO JOSUE ENRIQUE JOSUE BAEZ 23.05.2002 DOM 10 MF BAEZ CASTILLO ISAAC ALEJANDRO ISAAC BAEZ 23.05.2002 DOM 11 MF MANTEROLA ALDAZABAL JULEN JULEN MANTEROLA 05.03.2000 ESP 13 GK GELBENTZU AGIRREURRETA IRAITZ IRAITZ GELBENTZU 08.12.2000 ESP 14 FW CAPELLAN MORA JUNIOR JUNIOR CAPELLAN 13.01.2001 DOM 16 FW RAMIREZ VILLARROEL HECTOR ELISANDRO HECTOR RAMIREZ 16.10.2001.

DOM 17 DF DE LA ROSA NUÑEZ REYVIN JOSE REYVIN DE LA ROSA 07.12.2000 DOM 18 FW ALMONTE MARTINEZ DIEGO RAFAEL DIEGO ALMONTE 03.04.2003 DOM 19 MF GOMEZ DE LA CRUZ ANYELO ARTURO ANYELO GOMEZ 02.01.2003 DOM 20 MF CUELLO SUAZO SIMON EDUARDO SIMON CUELLO 02.03.2002 DOM 21 MF PAREDES BURGOS SERGIO SERGIO PAREDES 05.08.2000 DOM 22 MF CASTILLO ENCARNACION GABRIEL GABRIEL CASTILLO 08.04.2003 DOM 23 GK VILLAR RAVELO GERALD MANUEL GERALD VILLAR 08.01.2003.

DOM 24 MF ABREU MODESTO SERGIO STEFANO SERGIO ABREU 08.04.2003 DOM 26 MF MATOS ESCANIO JOSE MANUEL JOSE MATOS 13.09.2000 DOM 27 FW SABALA DE LOS SANTOS LUIS ALBERTO LUIS SABALA 03.08.2007 DOM 30 MF SANCHEZ LECCIA RICARDO JOSE RICARDO SANCHEZ 27.07.2005 DOM