Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►FP en USA: Apenas días después de que asumiera el nuevo presidente de la FP en el condado de Manhattan se nota la diferencia. Su pasado presidente estaba muy reducido y apagado, lo que demuestra que el cambio fue bueno y necesario. Sin embargo, en El Bronx, la FP va en picada, diiicen. En El Bronx Sur y Norte, dirigidos por dos buenos compañeros, ya han visto pasar sus mejores años; ahora deben ser asesores ad vitam. Arranca el proceso, y ya, en sus posiciones, los leoncitos de El Bronx reconocen que se equivocaron, cuando hay grandes jóvenes con ímpetu y deseo de trabajar. Una leoncita del área vociferó: “Lidia debe cederle la presidencia a Melvin Rodríguez, y Merejo a Jefrey, para que la FP se renueve y compita en realidad”. ¡Ah! El presidente en la seccional de NY se siente muy movidito en los últimos días. Nos informan que tiene el agua… ¿Pedirán la renuncia? ¡Huumm! ¿Jaqueline Guilamo recibirá la ñoña? ¡Bueeeno! El galloloquismo en NY no está gustando para nada en RD, como si los “leoncitos” estuvieran en plena selva, haciendo y deshaciendo, diiiicen. El que mucho abarca, poco aprieta. La enterada “leoncita” (shiii, shiii) informa que Alfredo Rodríguez, presidente de la FP circunscripción 1-EUA, y su esposa Leidy Laura Núñez, de la Dirección Política (DP), abarcan múltiples posiciones, con tal de garantizar-imponer la diputación de la dama en las próximas elecciones. La cosa aparenta un boomerang. El rechazo empieza a florecer, y con fuerza. Diiicen que la dama es foto, foto y más fotos, y la dirigencia y base del partido en USA no les está resultando gustoso y beneficioso su accionar político para consolidar la FP. “Todo lo quieren para ellos”. Vendrán nuevas cosas ¡Huumm!

►¿Perremeístas USA en rebelión?: Todo indica que los “perremeístas” en USA están en rebelión o se proponen desenvainar la espada de Damocles (que alude a un peligro inminente, una amenaza persistente o una situación de riesgo constante que se cierne sobre alguien, especialmente sobre aquellos en posiciones de poder o privilegio). Nos escriben altos dirigentes del partido en la circunscripción 1-EUA, solicitando no ser identificados para evitar procesos disciplinarios. Diiicen que la intención de su partido y su Gobierno es seguir tomando la dirigencia del exterior “de mampara”, “de atajar para que otro enlace”, porque el presidente Abinader creó varios consulados en territorio estadounidense (1. En Providence-Rhode Island; 2. Raleigh-Carolina del Norte; 3. Atlanta-Georgia; y 4. Hartford-Connecticut), y ya Cancillería comenzó a enviar cónsules nombrados desde RD. ¡Uff! Parece que los perremeístas no existen en el exterior, no tienen capacidad, el Gobierno desconfía y los mantiene subyugados sin justificación, ya que no los nombra como cónsules. En el decreto 350-26 se nombra a Juan Mercedes Mateo Guerrero como cónsul en Providence, Rhode Island, y a Ubiera Zorrilla en Raleigh, Carolina del Norte. Diiicen que los nombramientos de los dos restantes, desde RD para Atlanta y Connecticut, vienen de camino para terminar de pasarles el rodillo. ¡Bueeeno! Añaden los dirigentes que, completados esos nombramientos, ahora los altos funcionarios y dirigentes del PRM en RD gestionarán nombramientos de familiares, novias, compadres y vecinos como vicecónsules, auxiliares consulares y demás funcionarios que formarán parte de estos nuevos consulados, olvidando el papel fundamental que han desempeñado en el fortalecimiento y crecimiento del proyecto político que encabeza el presidente Abinader en el exterior. “Uno nunca sabe para quién trabaja”, vociferó un compañero. ¡Ay, ay, ay!

►Una verdad axiomática: El dominicano = https://www.youtube.com/shorts/7IFtOWxWVi4

► FP-NY vuelve a la carga con el Consulado: la FP-NY denunció la semana pasada que empleados del Consulado RD-NY estarían recibiendo pensiones especiales del Estado, mientras siguen devengando salarios, una práctica irregular que debe ser investigada. Odel Suero, secretario general de la seccional, hizo la denuncia y asegura que varios dirigentes del PRM tienen pensiones de RD$30,000, RD$50,000, RD$75,000 y RD$125,000 mensuales, sin que esto haya implicado el cese de sus funciones en la sede consular. Elías Barrera Corporán encabeza la lista. Dicen que devenga muchos cientos de dólares mensuales. ¡Uff! Dieta, ayuda constante a familiares. Elías seguirá laborando en prensa, le dijeron; no obstante, dicho departamento fue clausurado hace mucho por el cónsul Chú Vásquez. El pasado viernes despacharon a todos los pensionados por orden de Cancillería. Pero Corporán despachará desde su casa e irá al consulado, no en horas laborables, informó una fuente. Dicen que el “Gordito de Oro” tiene suerte. Sirvió como pocos al PLD, con un entreguismo total a funcionarios y cónsules que hubo en NY. Cayó el PLD y, al poco tiempo, se juramentó ante el presidente de la seccional del PRM, en ese entonces, Neftalí Fuerte, en una guagua pública en marcha en El Bronx. Ver = https://www.youtube.com/shorts/Iu8gWI8HPyU. Diiicen que “la gente que muerde la mano que los alimenta normalmente lame la bota que los patea”, sentenció Eric Hoffer, escritor y filósofo de EE.UU. Ahora, él visita con mucha frecuencia el restaurant “La Mesa del Rey” en El Bronx de Geraldo Rosario, uno de los hombres de mayor acercamiento político con Leonel Fernández en NY, por su trabajo político, pero Elías ha comenzado a “punchar tarjeta” desde ahora con él, por el ascenso que observa en la FP, diiicen.

►Embajada EUA en RD: El Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) = https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/smart-traveler-enrollment-program.html es un servicio gratuito para los ciudadanos estadounidenses que viajan o viven en el exterior, que deben inscribirse en la embajada o consulado al visitar o residir en cualquier país, porque permite localizarlo y enviarles a su correo electrónico casos de emergencias, disturbios, alertas de seguridad, manifestaciones, asuntos sanitarios, meteorológicos o de desastres naturales. Este proceso no es obligatorio, pero es fundamental para la seguridad durante estancias temporales o permanentes. Saber las alertas de viaje del país de destino = https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories.html



►Un valor dominicano en NY: Héctor Tavares, con 20 años en NYC, la mayoría de ellos laborando en el Hospital Lincoln como director de 45 clínicas de cuidados ambulatorios: (médicos primarios, oftalmología, ortopeda, dermatología, cirugías en general, incluyendo la bariátrica, podiatra, neurología, urología, cardiología, ginecología y pediatría, entre otras existentes en el centro hospitalario). Trabaja intensamente en el Hospital para garantizarle buena asistencia profesional a los pacientes. Semanalmente, cientos de pacientes son orientados y guiados por el propio Tavares, poniendo en alto la banderea tricolor. En el año, esas clínicas atienden más de medio millón de pacientes, con un personal de salud que sobrepasa los mil profesionales. ¡Ah! Trabajó en la Asociación Comunal de Dominicanos Progresistas (ACDP), sobre asuntos comunitarios dedicado al mejoramiento de la vida de los quisqueyanos en el Alto Manhattan. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Héctor, usted es un valor dominicano en NY».

►Servicio comunitario: Hay vendedores ambulantes que desconocen reglas importantes sobre licencias, permisos y ubicaciones autorizadas. Evite multas y problemas innecesarios durante inspecciones. Más informaciones = https://www.nyc.gov/site/dca/index.page#

►Cultura General: La ciudad de NY fue la primera capital oficial de los EE. UU. bajo la Constitución. El Federal Hall ubicado en el 26 de Wall Street sirvió como el primer capitolio del país y fue el escenario histórico donde George Washington prestó juramento como primer presidente de la nación.

►Salud: Por qué no deberías orinar en la ducha: Médicos advierten que orinar en la ducha representa un riesgo, tiene que ver con las bacterias presentes en la orina. Actualmente se sabe que contiene microorganismos. “Algunas bacterias, como las que causan una infección del tracto urinario, se pueden encontrar en la orina, además, podría existir un riesgo teórico de infección si la persona tiene heridas o cortes abiertos en la piel.

►Cita: “Los amigos falsos se caracterizan por el engaño y el interés personal. Hablan a espaldas de los demás y aconsejan maliciosamente.” (Escritura Bíblica)

►Dólar y Euro hasta este domingo 14: Compra del dólar = $57.72 y venta = $59.75; Compra euro = $66.85 y venta = $70.24

►Precios combustibles: Del 13 al 19 de junio: Gasolina Premium = $341.10 (subió RD$6.00) Gasolina Regular = $310.50 (subió RD$3.00) Gasoil Optimo = $293.10 (subió RD$6.00) Gasoil Regular = $262.80 (subió RD$3.00)

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: [email protected]