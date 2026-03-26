United Truck Parts introduce neumáticos NAMA en el mercado dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– United Truck Parts anunció el lanzamiento oficial de los neumáticos NAMA en la República Dominicana, ampliando su portafolio de soluciones para el sector automotriz y de transporte pesado.

La marca, con presencia en más de 100 países, llega al mercado local como una opción confiable y competitiva, diseñada para atender las demandas de vehículos livianos, camiones y maquinaria industrial y agrícola.

Este paso representa una estrategia de crecimiento para la empresa, que continúa incorporando productos de alto desempeño enfocados en calidad, seguridad y eficiencia.

El gerente de Centros de Servicios, Pablo Iglesias, destacó que esta incorporación permitirá a los clientes acceder a neumáticos de nivel internacional a precios accesibles, fortaleciendo la oferta disponible en el país.

El portafolio incluirá una amplia variedad de neumáticos para diferentes aplicaciones, garantizando disponibilidad inmediata y respaldo a través de la red de distribución de United Truck Parts.

Los productos estarán disponibles en centros de servicio como Gulf Express, Atlantic Tires en Punta Cana, United Fleet en Puerto Plata y otros distribuidores autorizados a nivel nacional.

Con esta iniciativa, United Truck Parts reafirma su liderazgo en el sector, apostando por la innovación y la expansión de su oferta para satisfacer las necesidades del mercado dominicano.

La empresa reiteró su compromiso de seguir siendo un aliado estratégico para el sector transporte, ofreciendo soluciones confiables y adaptadas a las exigencias actuales.