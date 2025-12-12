United Petroleum acuerda con el INTRANT el apadrinamiento del Parque de Seguridad Vial de Ciudad Juan Bosch

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana. – United Petroleum formalizó un acuerdo con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para apadrinar el Parque Infantil de Seguridad Vial de Ciudad Juan Bosch, una iniciativa que busca fortalecer la educación vial desde la infancia y promover una cultura de movilidad responsable en la República Dominicana.

El anuncio fue realizado junto al director ejecutivo del INTRANT, Ing. Milton Morrison, quien resaltó la trascendencia de este paso para el país. El proyecto marca un hito en la colaboración público-privada en materia de seguridad vial, un tema que continúa siendo prioridad nacional debido al alto índice de accidentes de tránsito.

Durante el acto, el CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz, destacó que la prevención es uno de los valores fundamentales de la empresa. Expresó que el país necesita el compromiso conjunto de todos los actores del sector transporte y del empresariado para reducir los siniestros viales que generan enormes costos humanos, sociales y económicos.

Díaz invitó a otras entidades del sector a sumarse a este tipo de iniciativas. “Creemos firmemente en la fuerza del trabajo coordinado entre Estado y empresa privada. La seguridad vial no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno; es un deber compartido para proteger vidas y construir un país más seguro”, afirmó.

Como parte del acuerdo, United Petroleum destinará RD$1,500,000 anuales durante un período de cinco años, fondos que serán utilizados para el remozamiento, adecuación estructural y mantenimiento general del parque infantil, garantizando espacios seguros, modernos y adaptados a las necesidades educativas.

Las mejoras incluirán la rehabilitación de áreas temáticas donde los niños podrán aprender de manera práctica sobre normas de tránsito, señales viales, desplazamiento seguro y comportamiento responsable en las vías. Estos entornos simulados permitirán recrear situaciones reales que faciliten la adquisición de conocimientos esenciales desde temprana edad.

El proyecto incorpora también programas formativos y de sensibilización dirigidos a docentes, familias y niños, con charlas, talleres y actividades de prevención impartidos por especialistas en movilidad segura y psicopedagogía.

Uno de los componentes más importantes del acuerdo es la elaboración de políticas de salvaguarda para la protección de niños, niñas y adolescentes, un proceso que contará con la asesoría de Save the Children Dominicana, organización experta en derechos y bienestar infantil.

Estas políticas permitirán asegurar que todas las actividades educativas del parque se desarrollen bajo estándares de protección, ética y seguridad, fortaleciendo el impacto social del programa.

El director del INTRANT, Ing. Milton Morrison, valoró la iniciativa como un gesto ejemplar de responsabilidad social empresarial. Subrayó que este aporte contribuirá de manera directa a la reducción de accidentes a futuro, ya que una ciudadanía formada desde la niñez es clave para transformar la cultura vial del país.

Morrison aseguró que el parque renovado se convertirá en un “modelo nacional de educación vial infantil”, y reiteró que el Estado continuará promoviendo alianzas estratégicas que permitan fortalecer la seguridad y el ordenamiento del tránsito en todo el territorio.

La intervención del parque también busca generar espacios didácticos accesibles para escuelas públicas y privadas, de modo que miles de estudiantes puedan beneficiarse anualmente del aprendizaje interactivo y de la sensibilización continua.

United Petroleum reafirmó que esta alianza se enmarca en su política de responsabilidad social, enfocada en promover la educación, la seguridad vial y el desarrollo sostenible. La empresa mantiene programas orientados a comunidades vulnerables, iniciativas ambientales y proyectos de formación ciudadana.

Con este acuerdo, la organización reafirma su compromiso con el bienestar colectivo, contribuyendo a la formación de futuras generaciones más conscientes, responsables y preparadas para un tránsito seguro.

El apadrinamiento del Parque Infantil de Seguridad Vial de Ciudad Juan Bosch se convierte así en una iniciativa emblemática que une esfuerzos públicos y privados para salvar vidas, construir civismo y sembrar prevención desde la infancia.