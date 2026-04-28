República Dominicana lidera recuperación económica regional con proyección de crecimiento de 4 % en 2026

Bartolo García

Santo Domingo.– La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó que República Dominicana será uno de los países con mejor desempeño económico de la región en 2026, al registrar un crecimiento estimado de 4 %, convirtiéndose en la principal excepción positiva frente a la desaceleración que afectará a la mayoría de las economías de América Central.

Según el informe divulgado este lunes, la región de América Central y República Dominicana alcanzará un crecimiento promedio de 3.9 % en 2026, siempre que se excluyan los casos de Cuba y Haití, cuyas profundas crisis económicas continúan afectando significativamente el promedio general regional.

Cuando se incluyen ambos países caribeños en el análisis, la proyección de crecimiento apenas alcanza un 2.2 %, reflejando el fuerte impacto que generan sus retrocesos económicos sobre el desempeño conjunto de la región y evidenciando la disparidad existente entre los distintos países.

En ese contexto, la CEPAL subraya que República Dominicana destaca por su notable recuperación económica, al pasar de un crecimiento de apenas 2.1 % en 2025 a una proyección de 4 % en 2026, consolidándose como uno de los motores más dinámicos del Caribe y Centroamérica.

Mientras tanto, otros países muestran señales de desaceleración. Costa Rica pasará de 4.6 % a 3.9 %; El Salvador bajará de 3.9 % a 3.3 %; Guatemala disminuirá de 4.3 % a 4 %; Panamá reducirá su crecimiento de 4.4 % a 4 %, y Nicaragua descenderá de 4.9 % a 4.5 %.

Honduras mantendrá estabilidad con una previsión de 3.8 % para ambos años, mientras que República Dominicana sobresale como el único país de la subregión con una recuperación significativa en sus proyecciones, lo que fortalece su posicionamiento como referente económico regional.

El organismo internacional atribuye este comportamiento positivo al fortalecimiento de sectores clave como turismo, servicios, construcción, zonas francas y comercio, además de la estabilidad macroeconómica y la confianza de la inversión privada que continúa consolidándose en el país.

A nivel general, América Latina y el Caribe registrarían un crecimiento promedio de apenas 2.2 % en 2026, ligeramente por debajo del 2.3 % estimado anteriormente, en un escenario marcado por mayores tensiones geopolíticas, inflación internacional, altos precios del petróleo y condiciones financieras más restrictivas.

La CEPAL advierte que el conflicto en Medio Oriente, la volatilidad de los mercados internacionales y el encarecimiento de alimentos y combustibles han elevado la incertidumbre global, afectando especialmente a economías más vulnerables y limitando la capacidad de crecimiento sostenido.

Asimismo, el informe señala que 24 de los 33 países de la región experimentarán desaceleración durante 2026, mientras solo siete mostrarán una aceleración económica, lo que confirma un panorama regional desafiante y de crecimiento limitado.

En este escenario, República Dominicana se posiciona como uno de los países con mayor resiliencia económica, respaldada por su dinamismo productivo, el crecimiento del turismo, la expansión de la inversión extranjera y la confianza institucional que ha fortalecido su estabilidad.

La CEPAL concluye que, aunque persisten riesgos externos e internos, el caso dominicano representa una señal positiva dentro de una región marcada por la incertidumbre, consolidando al país como una de las economías más sólidas y con mejores perspectivas de crecimiento para el año 2026.

Con información de infobae.com