Strategius resalta elección de Lina García y apuesta por una nueva etapa de fortalecimiento en APEDI

El colectivo considera que su llegada a la presidencia abre una oportunidad para impulsar la unidad institucional y el desarrollo estratégico de Santiago

Bartolo García

Santiago.– El Colectivo de Investigadores y Consultores Strategius felicitó a la magíster Lina García de Blasco por su elección como presidenta de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), destacando este hecho como un momento histórico al convertirse en la primera mujer en dirigir esta emblemática institución de Santiago.

La entidad valoró su designación como una oportunidad para relanzar el papel de APEDI como espacio de diálogo constructivo, concertación interinstitucional y pensamiento estratégico, especialmente en un momento donde se hace necesario fortalecer la cohesión del liderazgo empresarial y social de la ciudad.

Strategius señaló que García de Blasco asume la presidencia en una coyuntura clave, donde resulta fundamental recuperar la capacidad de articulación institucional, promover consensos y reencauzar la misión histórica de APEDI hacia el desarrollo sostenible y la planificación estratégica.

Asimismo, indicó que su llegada representa una posibilidad de consolidar nuevas visiones compartidas de ciudad y región, reforzando el compromiso con el bienestar colectivo y el crecimiento ordenado de Santiago y la región Norte.

El colectivo también reconoció la sólida formación académica de Lina García de Blasco, egresada Magna Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), así como su participación técnica en los primeros planes estratégicos de Santiago, donde coordinó el componente económico.

Destacaron además sus estudios de postgrado en prestigiosas universidades internacionales y su trayectoria empresarial como presidenta de Envases Antillanos, una empresa líder en la fabricación de envases y recipientes que se mantiene a la vanguardia del sector industrial nacional.

En el ámbito institucional, recordaron que ha ocupado posiciones de alto nivel como la presidencia de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) y la vicepresidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), fortaleciendo un perfil de liderazgo basado en experiencia, capacidad de gestión y compromiso empresarial.

Strategius concluyó expresando su confianza en que esta nueva etapa bajo la dirección de Lina García de Blasco contribuirá a fortalecer la institucionalidad, fomentar la unidad del sector productivo y reposicionar a APEDI como un referente nacional en pensamiento estratégico, concertación y desarrollo territorial.