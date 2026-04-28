Lina García hace historia al convertirse en la primera mujer presidenta de APEDI

Bartolo García

Santiago.– La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) celebró su asamblea general ordinaria anual y eleccionaria, en un encuentro que reunió a una masiva asistencia de socios, pasados presidentes y directivos, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo sostenible de Santiago y de toda la República Dominicana.

Durante la jornada fue electa la empresaria Lina García Almánzar como presidenta de APEDI para el período 2026-2028, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esta posición en más de seis décadas de historia de la institución, un hecho considerado como un hito para la entidad.

Lina García Almánzar

Su elección fue valorada como una muestra de renovación, continuidad y fortalecimiento del liderazgo institucional, marcando una nueva etapa para APEDI en su misión de impulsar el desarrollo económico, social y territorial de la región Norte y del país.

En su informe de gestión, el presidente saliente, Juan Alfonso Mera Montero, destacó que durante 2025 y los primeros meses de 2026 se desarrolló una agenda de alta exigencia con importantes avances, incluyendo la creación de la Unidad de Planificación Institucional y la estructuración de un plan estratégico quinquenal.

También resaltó la reactivación de espacios de decisión interna, la consolidación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de APEDI como una plataforma de articulación entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil.

Mera subrayó además los aportes de la institución en áreas como educación, sostenibilidad ambiental, gobernanza territorial y proyectos de alto impacto, destacando programas de formación ambiental, restauración de nacientes y la siembra de más de 30 mil árboles en unas 575 tareas de terreno.

Asimismo, recordó la participación activa de APEDI en importantes iniciativas como el Convenio Presidencia-Compromiso Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, el Patronato del Parque Central, el Fondo Agua Yaque del Norte, Plan Sierra, CORAASAN y Plan Yaque.

La nueva junta directiva quedó integrada por Lina García Almánzar como presidenta; Ricardo José Fondeur Victoria como vicepresidente; José Ramón Vega Batlle como secretario; Juan B. Ventura como tesorero, junto a otros destacados empresarios y representantes del sector productivo de la región.

Al referirse a la nueva presidenta, Mera expresó que APEDI inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de una empresaria de reconocida trayectoria nacional, con visión clara del papel del sector privado en el desarrollo del país y con la capacidad de seguir posicionando a la institución como referente de pensamiento, articulación y acción.