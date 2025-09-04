Unión Médica e INFOTEP inauguran centro de formación para enfermeras técnicas

Bartolo García

La clínica universitaria Unión Médica del Norte y el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) inauguraron este jueves el Centro Operativo de Sistema (COS-Infotep), dedicado a la capacitación de enfermeras técnicas en Santiago.

El acto se celebró en el auditorio del piso 13 de la Torre E, donde el presidente del Consejo de Administración de la clínica, doctor Julián Sued, expresó que para la institución es un honor iniciar esta nueva etapa formativa con un grupo de jóvenes que recibirán entrenamiento bajo los más altos estándares profesionales.

Sued explicó que las participantes tendrán un año completo de formación, incluyendo prácticas y rotaciones en la propia clínica Unión Médica y en otros centros hospitalarios, lo que garantizará una experiencia integral.

“Nuestro propósito es crear un tipo de enfermeras técnicas con un gran acompañamiento académico y práctico, capaces de brindar un servicio de calidad a todos los pacientes, que son el verdadero centro de la atención médica”, señaló el presidente del Consejo.

El doctor recordó que desde su fundación en 1997, la clínica Unión Médica ha priorizado el desarrollo profesional de su personal a través de programas de educación continuada. Destacó que la institución cuenta con el aval de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) como centro docente universitario.

Gracias a esa alianza académica, se forman médicos residentes en siete áreas distintas de la medicina, y ahora se amplía la oferta con la capacitación de enfermeras técnicas bajo el modelo de INFOTEP.

Sued agregó que este proyecto permitirá que, a partir de la preparación en los centros COS, la atención médica en el país dé un salto cualitativo, ofreciendo un mejor servicio con más calidad y humanización. En esta primera cohorte se formarán 24 jóvenes.

De su lado, Luis Manuel Rodríguez, director regional del INFOTEP, manifestó el orgullo de la institución al unirse a Unión Médica en esta misión. “Es un privilegio para el INFOTEP estar asociado con una clínica como esta en la formación técnico-profesional en salud”, declaró.

Rodríguez añadió que la intención es ampliar el alcance de la alianza para incluir futuras capacitaciones en imágenes médicas y atención a personas socio dependientes, áreas también muy demandadas por la sociedad.

En tanto, la doctora Natalia García, coordinadora de Capital Humano de Unión Médica, resaltó que esta experiencia formativa responde a la mística de la institución, enfocada en excelencia, innovación, calidad y humanización.

El inicio de este proyecto representa un paso importante para suplir la creciente demanda de profesionales técnicos en enfermería, un área crucial para garantizar la eficiencia de los sistemas de salud públicos y privados.

Autoridades locales y representantes del sector salud participaron en el acto de apertura, incluyendo miembros del Consejo de Administración de Unión Médica, personal del INFOTEP y la vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno.

La creación de este centro de formación confirma el compromiso conjunto de Unión Médica e INFOTEP con la sociedad dominicana, apostando a un modelo de educación técnica que fortalezca la atención a los pacientes y eleve los estándares de la salud en el país.

Con este paso, se sientan las bases de una nueva generación de enfermeras técnicas, preparadas para aportar al sistema de salud con competencias modernas, ética profesional y un enfoque humano en la atención a la comunidad.