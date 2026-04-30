ADOMEINT fortalece formación médica con exitoso simposio de residentes en Santiago

Bartolo García

Santiago.– La Asociación Dominicana de Médicos Internistas (ADOMEINT) celebró con éxito su Simposio de Residentes de Medicina Interna “Doctor Miguel Hernández”, con el objetivo de fortalecer la formación académica y mantener actualizados a los profesionales de la salud.

La actividad científica se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), contando con la participación de expositores nacionales que presentaron investigaciones, casos clínicos y avances médicos desde distintos centros hospitalarios.

El presidente de ADOMEINT, doctor Víctor José Abreu Cáceres, destacó que el evento busca promover la confraternidad entre las residencias médicas de la región Norte, al tiempo que incentiva a los jóvenes médicos a especializarse en medicina interna, considerada una disciplina clave dentro del sistema de salud.

El presidente de ADOMEINT, doctor Víctor José Abreu Cáceres

Asimismo, señaló la importancia de que los hospitales del país cuenten con médicos internistas en primera línea, debido al papel fundamental que desempeñan en el diagnóstico y manejo integral de diversas enfermedades.

En el simposio participaron residencias médicas de centros como Unión Médica, Corominas, SEMMA, los hospitales José María Cabral y Báez, Presidente Estrella Ureña y el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), abordando temas relacionados con innovación terapéutica y enfermedades complejas.

Por su parte, el doctor Miguel Hernández explicó que este encuentro constituye un espacio de intercambio científico donde se presentan trabajos de investigación y casos clínicos, permitiendo a los residentes compartir experiencias y fortalecer su preparación profesional.

La doctora Elizabeth Gutiérrez, presidenta del Comité Científico de ADOMEINT, indicó que la actividad tiene un carácter académico y competitivo, premiando las mejores investigaciones, casos clínicos y presentaciones, como reconocimiento al esfuerzo de los médicos en formación.

Durante el evento, que reunió a unos 150 profesionales, se analizaron temas de alta relevancia como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, perfiles microbiológicos y casos clínicos complejos, consolidando este simposio como un referente académico en la región Norte.