Industria dominicana reafirma su peso económico y urge reformas para sostener crecimiento

Bartolo García

Santo Domingo.– La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) conmemoró su 64 aniversario reafirmando el rol estratégico de la industria como motor del crecimiento económico, la generación de empleos formales y la sostenibilidad del desarrollo nacional.

Durante la actividad, encabezada por el presidente Luis Abinader junto a autoridades y líderes empresariales, se presentaron los resultados del estudio “El Tejido Productivo de la Industria Dominicana”, elaborado por la firma DASA y expuesto por el economista Roberto Despradel.

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, destacó que la economía dominicana mantiene un ritmo de expansión positivo, con crecimiento en la actividad productiva y las exportaciones, aunque advirtió que el entorno global exige decisiones rápidas y estratégicas.

“El país no puede sentarse a esperar el futuro; tiene que construirlo”, afirmó Brache, señalando que fenómenos como el nearshoring representan una oportunidad clave para posicionar a la República Dominicana como un hub industrial y logístico en la región.

El estudio reveló que la industria manufacturera aporta el 9.3% del Producto Interno Bruto, genera más de 151,000 empleos formales y tiene un efecto multiplicador de 2.9 veces sobre la economía, impactando diversos sectores productivos.

Asimismo, se destacó que la manufactura local representa el 19% de las recaudaciones fiscales y el 43% de las exportaciones del régimen nacional, consolidándose como un pilar fundamental de las finanzas públicas y del comercio exterior.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario E. Pujols, alertó sobre desafíos persistentes como la informalidad, la competencia desleal y las distorsiones regulatorias, que afectan el desarrollo del sector formal y requieren atención urgente.

Finalmente, el gremio reiteró que fortalecer la industria implica garantizar reglas claras, instituciones eficientes y una mayor articulación entre el sector público y privado, como base para convertir el crecimiento actual en una transformación económica sostenible a largo plazo.