Unión Médica del Norte realiza la primera cirugía robótica de columna del Caribe

Un hito tecnológico posiciona a la República Dominicana a la vanguardia de la cirugía espinal

Bartolo García

La Clínica Universitaria Unión Médica del Norte (CUUMN) marcó un antes y un después en la historia de la medicina regional al realizar la primera cirugía robótica de columna vertebral en la República Dominicana y el Caribe, utilizando el avanzado sistema Excelsius GPS® de Globus Medical.

El procedimiento se llevó a cabo en Santiago de los Caballeros y representa un salto significativo en la aplicación de tecnología de última generación al servicio de la salud, consolidando al país como referente regional en cirugía espinal asistida por robótica.

La intervención fue liderada por los reconocidos cirujanos de columna Dr. Iohan Sahil Fernández Román y Dr. Osmar Corona, quienes realizaron con éxito una artrodesis lumbar posterior mínimamente invasiva (MISS-TLIF) en los niveles L4–L5 y L5–S1.

Esta técnica quirúrgica, considerada de alta complejidad, constituye la primera cirugía MISS-TLIF robótica realizada en el Caribe, lo que coloca a la CUUMN y a la medicina dominicana en un nivel de innovación sin precedentes.

El uso del sistema robótico Excelsius GPS® permite una precisión milimétrica durante la colocación de implantes, garantizando una localización exacta y reduciendo de forma significativa la necesidad de imágenes continuas por rayos X.

Esta reducción en el uso de radiación beneficia tanto al paciente como al personal médico, al disminuir la exposición durante el procedimiento y aumentar los niveles generales de seguridad quirúrgica.

La plataforma integra un brazo robótico de alta estabilidad con navegación tridimensional (3D) y bidimensional (2D), diseñada para optimizar la eficacia, seguridad y reproducibilidad en cirugías de columna.

Estudios internacionales respaldan esta tecnología, demostrando una precisión cercana al 100 % en la colocación de sistemas de fijación lumbar, así como una reducción importante del tiempo quirúrgico.

Estos avances se traducen en menor morbilidad, menor riesgo de infección, reducción del dolor postoperatorio y una recuperación más rápida, permitiendo al paciente reintegrarse antes a sus actividades cotidianas.

Además, la técnica mínimamente invasiva utilizada implica incisiones más pequeñas, menor sangrado y menor daño a los tejidos blandos, elevando los estándares de calidad y confort en la atención quirúrgica.

La cirugía fue posible gracias a un equipo médico multidisciplinario altamente especializado, integrado por cirujanos de columna, neurocirujanos, anestesiólogos, neurofisiólogos, técnicos en imágenes y personal de enfermería capacitado en tecnología avanzada.

Entre los profesionales participantes se destacan los doctores Francisco Basora, Saira Pérez, Julio Gonell, Steven Hernández, Yohanna Martínez, así como especialistas en neurofisiología y técnicos de apoyo clínico y quirúrgico.

Con este logro, la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte se consolida como una institución pionera en cirugía robótica de columna, fortaleciendo su liderazgo en innovación médica a nivel nacional y regional.

La incorporación del sistema Excelsius GPS®, primero en su tipo en la República Dominicana y el Caribe, reafirma el compromiso institucional con la excelencia académica, la investigación, la docencia y la atención médica de alto nivel.

Este hito refuerza la visión de la CUUMN de continuar invirtiendo en tecnología de última generación y formación continua del talento humano, garantizando una medicina moderna, segura y centrada en el bienestar del paciente.