Unión Médica del Norte fortalece vínculos empresariales con el ingeniero Manuel Estrella

Bartolo García

Santiago, R.D. – 22 de agosto 2025. La Clínica Universitaria Unión Médica del Norte, reconocida como uno de los ecosistemas de salud más completos e innovadores del país, recibió la visita del ingeniero Manuel Estrella, destacado empresario dominicano y referente de liderazgo en el Cibao.

El encuentro, realizado en formato de almuerzo-conversatorio, propició un diálogo enriquecedor en torno a la gestión empresarial, la realidad del sector servicios y los desafíos del entorno económico actual.

Durante su intervención, el ingeniero Estrella compartió su experiencia en el sector industrial y de infraestructuras, resaltando que la resiliencia y la innovación son los elementos que marcan la diferencia en las empresas que perduran en el tiempo.

Subrayó que el empresariado dominicano debe seguir apostando a la confianza, la transparencia y el compromiso social, factores que a su juicio generan un círculo virtuoso entre la inversión privada y el bienestar colectivo.

Daniel Rivera, Julián Sued, Manuel estrella y Sergio Guzmán

El empresario también analizó el panorama de la economía nacional e internacional, destacando que República Dominicana cuenta con ventajas competitivas en turismo, servicios y agroindustria, que deben potenciarse para lograr un desarrollo sostenido.

En ese mismo sentido, insistió en que la tecnología y la innovación digital son motores indispensables para la competitividad en un mundo cada vez más interconectado. “No basta producir, hay que innovar constantemente”, apuntó.

El encuentro reafirmó a Unión Médica del Norte como un espacio que trasciende la atención en salud para convertirse en un foro de reflexión y construcción de ideas que aporten a la transformación social y empresarial del país.

Las autoridades de la clínica resaltaron que este tipo de actividades fortalecen la visión de la institución, al promover un enfoque integral donde la salud, la educación y la economía se complementan en beneficio de la sociedad.

El presidente del consejo administrativo de Unión Médica, acompañado por reconocidos profesionales como Daniel Rivera, Julián Sued y Sergio Guzmán, valoró el aporte del ingeniero Estrella y agradeció su disposición para compartir experiencias con la comunidad médica y empresarial.

Se destacó que la clínica continúa consolidándose no solo como un referente en servicios de salud de alta complejidad, sino también como un actor activo en la creación de alianzas estratégicas que promueven el desarrollo local.

Manuel Estrella, con una trayectoria marcada por la resiliencia y el emprendimiento, reiteró su confianza en el potencial del talento dominicano, enfatizando que el futuro del país depende en gran medida de la capacidad de innovar y generar confianza en los sectores productivos.

Al cierre del encuentro, Unión Médica del Norte reafirmó su compromiso de mantener espacios de diálogo con líderes nacionales, con el fin de inspirar, educar y construir puentes entre la salud, la educación y la economía.

Este evento dejó clara la intención de la clínica de seguir siendo un centro de excelencia, no solo en la atención médica, sino también en la generación de ideas y alianzas que fortalezcan la sociedad dominicana en su conjunto.

