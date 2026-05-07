Tuto Tavárez

La nota luctuosa de Eduardo Núñez sobre el Juego del Recuerdo del Béisbol Amateur de Santiago.

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Cuando el año pasado se anunció que no se iba a celebrar el tradicional Juego del Recuerdo, de la pelota aficionado, Eduardo Núñez hizo un vaticinio, que lamentablemente se dio.

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El primero de mayo del 2025, como es tradición, desde que Freddy Toribio lo creó, se celebraba el Juego del Recuerdo.

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El año pasado no se realizó y en cambio se hizo una tertulia con jugadores del ayer, en el parque Simón Bolívar, del ensanche del mismo nombre.

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Asistimos brevemente a la actividad, junto con Alex Taveras y allí pudimos ver a Pedro Luna, el Pupo, quien luego falleció.

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Como siempre estaban activo, David Muñoz, Pablo Castillo Luna, Miguel Capellán (Bomberito), Radhamés Báez, Rafael Ruiz (Sordo), Nelson Marte, Roberto Sánchez, Arturito Fermín, Apécides Polanco, Dalila Minaya y Pichí Almonte, quien se entrega en cuerpo y alma.

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Miguel Tejada, Angelito De la Cruz, Andrés Acevedo, Bolívar Reyes y los jugadores ya mencionados, siempre extendían las manos para que el evento fuera exitoso.

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Eduardo tuvo la corazonada de que ese evento había muerto y junto a Joaquín Cabrera, estaban dispuestos a dar los 2 juegos de uniformes.

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Uno llevaría el nombre de Tito Peña, todos los uniformes con el número 18 y el otro a Eugenio Jorge, con el número 11.

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Presagiando que todo había terminado, Eduardo envió una nota luctuosa a Chino Ramos, Joaquín Cabrera, José Gómez y Darío López en Navarrete. Compartimos la misma con los lectores.

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Nota luctuosa: Ha fallecido en esta ciudad de Santiago, quien en vida se llamó Juego del Recuerdo del Béisbol Amateur del Ayer.

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Su cadáver está siendo velado en el parque Simón Bolívar, desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

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El juego del Recuerdo del béisbol del Ayer, que siempre se jugó el primero de mayo, hoy será sepultado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva, dando por terminada la historia por siempre, hasta luego, En Paz Descanse.

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SQUEEZE PLAY: “Flota como un mariposa y pica como una abeja”, es una frase del boxeo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Un 7 de mayo de 1934, nació el querido e inolvidable Domingo Saint-Hilaire…Carlos Nina Gómez vendrá a Santiago, pero no a ver peleas de boxeo…Nina viene a poner en circulación su libro “La prensa vs la perversidad”…El acto es organizado por el Colegio de Periodistas y se avisará cuándo y dónde…Si usted tiene 2 0 3 horas que les sobren, como mínimo, vaya a la oficina de Banreservas de El Dorado…Seis cajas y un cajero, si no es la hora del desayuno o el almuerzo…La penúltima vez fui testigo de un señor, que no hablaba español que tuvo que regarse…”Tengo 55 minutos aquí”, decía el hombre molesto…El miércoles regresé y coincidí con Alex Taveras, quien llegó en el primer inning y salió en el noveno…Si no hay personal, pongan un aviso anunciando vacantes…Debe haber un personal “partime” de 12:00 a 2:00 cuando la mayoría se van a comer y los que trabajan aprovechan ese espacio, por lo que se forma un tapón…Es un mal ancestral, pero 2 y 3 horas de pie, ya la espalda lo sufre…Me excusan que no es deporte, pero es el medio que tengo para desahogarme y quejarme por los otros…No sé si los otros son iguales, hablo del que visito…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en 1958, Enric Bernat tuvo la idea de poner una bola de caramelo pinchada en un palo pequeño, así nació el Chupa Chups o bolón…Por hoy, out 27