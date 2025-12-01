Unión Médica celebra 28 años de liderazgo en salud y reafirma su misión de excelencia para todos

Bartolo García

Santiago.– Con el izamiento de las banderas y la entonación del Himno Nacional, la clínica universitaria Unión Médica del Norte dio inicio este lunes a la celebración de su 28º aniversario, resaltando un camino marcado por el crecimiento sostenido, la innovación y el compromiso permanente con el servicio de calidad a toda la población dominicana.

El doctor Julián Sued, presidente del Consejo de Administración, ofreció el discurso central del acto, en el que recordó los inicios del centro el 27 de noviembre de 1997, cuando la institución operaba únicamente en dos edificaciones, conocidas como las torres A y B.

En aquel entonces, Unión Médica contaba con alrededor de 65 médicos, 60 habitaciones, seis quirófanos y una pequeña área de emergencia, pero ya se proyectaba como el centro médico más moderno del país.

Sued evocó que la primera cirugía realizada en el centro fue practicada por el doctor Rafael Estrella, seguida ese mismo día por otro procedimiento a cargo del doctor Omar González, marcando el inicio de una trayectoria médica de gran impacto regional.

Señaló que uno de los grandes aportes de Unión Médica fue ofrecer acceso a servicios de salud privados a pacientes con seguro médico, en un contexto donde la mayoría de clínicas atendían únicamente a quienes podían pagar de forma directa.

Bajo ese enfoque nació su lema institucional “La excelencia al alcance de todos”, una visión que —según Sued— permanece como motor de su expansión, innovación y posicionamiento en el sistema sanitario nacional.

El crecimiento ha sido exponencial: hoy Unión Médica se sitúa entre los centros de salud más destacados del país, con más de 460 camas, modernas salas de cirugía, unidades especializadas de alta tecnología y una oferta médica superior a las 50 especialidades.

Además, la institución se ha consolidado como referente académico al operar siete programas de residencias médicas, donde actualmente se forman alrededor de 80 médicos residentes en diversas áreas del conocimiento.

Unión Médica también representa una importante fuente de empleos en la región Norte, con más de 2,000 colaboradores directos, 650 médicos y alrededor de 300 asistentes y secretarias, lo que la convierte en una entidad de gran contribución al desarrollo económico y social.

El doctor Sued agradeció a todos los profesionales y colaboradores que han hecho posible los avances de la clínica: médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, personal administrativo y de apoyo, así como a los suplidores, las ARS y, especialmente, a los pacientes que confían en sus servicios.

“Todo lo que somos hoy se debe al trabajo incansable de un equipo comprometido con salvar vidas, ayudar y crecer en conjunto”, expresó con emoción.

El vicepresidente del Consejo de Administración, doctor Fausto Hernández, anunció que la conmemoración del aniversario incluirá una semana de actividades institucionales, entre ellas misa de acción de gracias, conferencia académica, presentación de una revista científica, caminata por la salud y jornada de reforestación.

El acto contó con la presencia de los demás miembros del Consejo y del doctor Daniel Rivera, actual senador y expresidente de la institución, quien celebró el progreso de Unión Médica como un orgullo para la provincia y para el país.

A 28 años de su fundación, Unión Médica continúa expandiendo su huella de innovación, servicio y docencia, reafirmando su compromiso de seguir brindando salud con humanidad y excelencia a todos los dominicanos.