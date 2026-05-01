Banco Popular impulsa la industria con más del 40 % del crédito del sector

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano continúa consolidando su liderazgo en el financiamiento del sector industrial al canalizar el 40.6 % del total de créditos destinados a esta actividad en el país.

Esta participación representa un incremento de 120 puntos básicos en comparación con el año anterior, lo que reafirma el rol de la entidad como principal respaldo financiero de la industria nacional.

La cartera de crédito dirigida a este sector asciende a RD$66,646 millones, reflejando un crecimiento interanual del 13 %, equivalente a un aumento absoluto de RD$7,643 millones respecto al período previo.

De izquierda a derecha, los señores Luis E. Espínola y Julio Virgilio Brache.

Este financiamiento está orientado a respaldar tanto las operaciones diarias como los planes de inversión y expansión de las empresas industriales, contribuyendo a su competitividad y sostenibilidad.

Como parte de su estrategia, el Banco Popular también impulsa iniciativas de digitalización de procesos, facilitando la gestión operativa y financiera de las industrias, junto a programas enfocados en sostenibilidad ambiental.

De izquierda a derecha, los señores Luis E. Espínola, Manuel Pozo Perelló, Luis Álvarez, Robinson Bou y Pedro Diaz Cabral.

Además, la entidad complementa su apoyo mediante productos financieros especializados y alianzas estratégicas que permiten a las empresas acceder a nuevos mercados y modernizar sus operaciones.

Estos resultados se enmarcan en el estudio sobre el impacto de la manufactura en la economía, que destaca su participación de un 12.5 % en el Producto Interno Bruto y su capacidad de generar encadenamientos productivos.

El análisis también resalta que la industria manufacturera tiene un efecto multiplicador significativo, generando empleos indirectos y aportando de manera importante a las exportaciones y a las recaudaciones fiscales, consolidándose como uno de los pilares del desarrollo económico nacional.