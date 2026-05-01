Teodoro Tejada advierte riesgos de reducir mantenimiento de obras en medio de emergencia nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), manifestó su preocupación ante las medidas del Gobierno orientadas a generar ahorros por RD$40,000 millones, advirtiendo que la reducción en partidas de mantenimiento y reparaciones de obras podría tener consecuencias negativas.

Tejada señaló que, en un contexto de crisis económica, las inversiones en infraestructura pública no deben disminuir, ya que representan un pilar fundamental para la estabilidad y el desarrollo del país.

El profesional enfatizó que la situación se agrava debido a las lluvias registradas durante gran parte del año, especialmente en los meses de marzo y abril de 2026, las cuales han provocado inundaciones y daños considerables en carreteras, sistemas hidráulicos, acueductos y viviendas.

Recordó que esta situación llevó al presidente Luis Abinader a emitir el Decreto Núm. 234-26, mediante el cual se declara estado de desastre nacional, conforme a la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

En ese sentido, advirtió que paralizar o reducir los trabajos de reparación y reconstrucción en medio de esta emergencia resulta preocupante, ya que podría retrasar la recuperación de las zonas afectadas y aumentar la vulnerabilidad de la población.

Tejada insistió en que, ante escenarios de crisis, el enfoque debe centrarse en fortalecer la inversión pública en áreas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a la mitigación de riesgos y la protección de infraestructuras críticas.

Finalmente, el expresidente del CODIA hizo un llamado a las autoridades a evaluar cuidadosamente las medidas de ajuste fiscal, de manera que no comprometan la capacidad del Estado para responder de forma eficiente a las emergencias y garantizar la seguridad de los ciudadanos.