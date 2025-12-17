Unión Deportiva Simón Bolívar reconoce varios deportistas y culturales del sector

SANTO DOMINGO.- La Unión Deportiva Simón Bolívar realizó su VIII Encuentro de Leyendas en el Politécnico Nuestra Señora del Carmen de ese populoso sector capitalino, en el que fueron reconocidos varios deportistas y propulsores.

Entre las personalidades reconocidas estuvieron deportistas, líderes comunitarios y culturales, quienes han tenido una trayectoria destacada en esa populosa barriada capitalina.

También se hizo un homenaje póstumo a Rafael Ernesto López y un encuentro masivo de la familia De la Rosa-Hidalgo, enclavada en dicha barriada desde el 24 de diciembre de 1960.

En la actividad, organizada por un comité integrado el periodista Antonio Valdez, Carlos José Núñez, Sergio Jiménez, Miguel Merejo, Félix Suárez, Luz Nuñez, Hipólito Zabala y Juan Freddy Meléndez, fueron homenajeados Juan Guerrero Samboy (ajedrez), Ramón Leonardo López (ciclismo), Héctor de la Cruz (softbol) y Marilin Guzmán (baloncesto).

También fueron reconocidos Modesto Batista (boxeo), Gloria Pineda (tenis de mesa), César Javier (baloncesto), Nancy Wilmore (baloncesto), Gabriel Vásquez (propulsor) y Diómedes Guzmán (cultura). Molivo Press.