DCNB fortalece formación de prospectos de Yankees con charla sobre liderazgo e integridad

Bartolo García

Boca Chica.– La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), encabezada por el expelotero Junior Noboa, realizó una charla formativa en la academia de los New York Yankees en República Dominicana, enfocada en la integridad, la disciplina y el desarrollo personal de los prospectos.

La actividad fue encabezada por Diógenes de la Cruz, en representación de Junior Noboa, como parte de una agenda que busca llevar orientación, educación y acompañamiento a jóvenes talentos de academias de Grandes Ligas y programas independientes en todo el país.

Durante la jornada, los jugadores recibieron herramientas esenciales para fortalecer su crecimiento dentro y fuera del terreno, entendiendo que el éxito en el béisbol también depende de la madurez personal y la toma de buenas decisiones.

Daniel Ramírez, coach en psicología deportiva, abordó temas relacionados con el manejo emocional, la fortaleza mental y la toma de decisiones bajo presión, destacando que formar parte de los Yankees significa asumir una cultura de disciplina, excelencia y compromiso permanente.

Por su parte, Ysmelin Alcántara, exjugador profesional y técnico del sistema de béisbol, compartió experiencias de su trayectoria, motivando a los jóvenes a diferenciar entre decisiones racionales y emocionales, tanto dentro como fuera del juego.

La actividad también reflejó el alcance internacional de la academia de los Yankees, donde conviven prospectos de República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá, México, Haití y Hungría, todos unidos por el objetivo común de llegar al béisbol profesional.

Representantes del Departamento de Educación de los Yankees, entre ellos Carolina Crespo, Joel Álvarez y Karla Lister, valoraron positivamente el respaldo de la DCNB, resaltando que este tipo de iniciativas fortalecen la formación integral de los atletas y refuerzan la relación con las organizaciones de Grandes Ligas.