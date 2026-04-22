Tuto Tavarez
Tres amigos conocedores del baloncesto, nos enviaron sus Quintetos Estelares, del Superior de Santiago.
- No lo dividen entre antes y después de los techados en Santiago, que era la idea original, pero agradecemos sus aportes y los esfuerzos que hicieron para elegir cinco entre tantos.
El dinámico Mike Peralta nos envía un “Five” con, Ricardo Vásquez como su armador estelar.
- Peralta completa los cinco con, José “Bombo” Abreu, Mauricio Espinal, Amaury Filión y Rome Sanders.
Ruddy Fernández, nos imaginamos que orientado por Thiago y Megan que saben más que él, coloca de armador a José Santos Ceballos.
- Completa el Quinteto Estelar con, Víctor Liz, Mauricio Espinal, Amaury Filión y Tony Sánchez.
Ernesto Tatis, quien es un versado en el fútbol, no quiso quedarse atrás y envió su Quinteto Estrella y una opinión.
- Tatis se define como un apasionado del baloncesto, que desde chiquito seguía el torneo de la capital y desde el 1996 el de Santiago.
Se define “cupeano”y dice extrañarse de ver que en un solo de los listados de ayer, se menciona a Ricardo Vásquez, a quien define como el mejor armador.
- Naturalmente, además de Ricardo Vásquez, hay otros cuatro jugadores que incluye Tatis en su lista.
Completa el cinco con José “Bombo” Abreu, Víctor Liz, Mauricio Espinal y Amaury Filión.
- Estamos embullando los muchachos de los Viejos Amigos del Béisbol del Congo, para ver si sacamos los 5 mejores congoleños en el Baloncesto de Santiago.
Por ahora, no emitimos ningún comentario, solamente nos dedicamos a publicar y respetar el criterio de cada quien.
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