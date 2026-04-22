Tuto Tavarez

Tres amigos conocedores del baloncesto, nos enviaron sus Quintetos Estelares, del Superior de Santiago.

No lo dividen entre antes y después de los techados en Santiago, que era la idea original, pero agradecemos sus aportes y los esfuerzos que hicieron para elegir cinco entre tantos.

El dinámico Mike Peralta nos envía un “Five” con, Ricardo Vásquez como su armador estelar.

Peralta completa los cinco con, José “Bombo” Abreu, Mauricio Espinal, Amaury Filión y Rome Sanders.

Ruddy Fernández, nos imaginamos que orientado por Thiago y Megan que saben más que él, coloca de armador a José Santos Ceballos.

Completa el Quinteto Estelar con, Víctor Liz, Mauricio Espinal, Amaury Filión y Tony Sánchez.

Ernesto Tatis, quien es un versado en el fútbol, no quiso quedarse atrás y envió su Quinteto Estrella y una opinión.

Tatis se define como un apasionado del baloncesto, que desde chiquito seguía el torneo de la capital y desde el 1996 el de Santiago.

Se define “cupeano”y dice extrañarse de ver que en un solo de los listados de ayer, se menciona a Ricardo Vásquez, a quien define como el mejor armador.

Naturalmente, además de Ricardo Vásquez, hay otros cuatro jugadores que incluye Tatis en su lista.

Completa el cinco con José “Bombo” Abreu, Víctor Liz, Mauricio Espinal y Amaury Filión.

Estamos embullando los muchachos de los Viejos Amigos del Béisbol del Congo, para ver si sacamos los 5 mejores congoleños en el Baloncesto de Santiago.

Por ahora, no emitimos ningún comentario, solamente nos dedicamos a publicar y respetar el criterio de cada quien.